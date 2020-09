Der SV Union Salzgitter lädt seine Athleten zum internen Dreikampf ein

Salzgitter

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren 2020 die Vereinsmeisterschaften für viele Unioner, besonders aber für die Kinder, der Saisonhöhepunkt. Gut gelaunt kämpften viele Athleten von drei bis 69 Jahren an zwei Wettkampftagen um die Titel. Viele nationale und internationale Veranstaltungen mussten wegen des Virus abgesagt werden, doch dieses kleine Sportfest ließen sich die Blau-Weißen nicht nehmen, auch wenn Abstand und Desinfektionsmittel ständige Begleiter waren.

Das Küken im Kreise der Sieger war die erst dreijährige Alina Fakhro, die zur Begeisterung der Mutter und aller Zuschauer den aus 50-MeterSprint, Weitsprung und Ballwurf bestehenden Drei-Kampf mit Bravour meisterte und sich wie alle anderen Sieger über eine Goldmedaille und eine süße Überraschung freuen konnte. Mit 69 Lenzen die älteste Teilnehmerin war Renate Richter. Die Leichtathletin, die schon eine stolze Sammlung an Titeln aufweist, sammelte als Dreikampfsiegerin 1534 Punkte bei den Frauen W65.

Anzeige

In der Klasse der Jugend U18 beeindruckte Jonas Heisler als Dreikampfmeister (1587 P), besonders jedoch im Sprint des Mehrkampfes. Der 17jährige Schüler lief starke 11,4 Sekunden über 100 Meter und das auf einer Aschenbahn. Nikolas Raeth war bei seinen 1633 Punkten im Vierkampf in der Altersklasse M13 ein Klasse für sich. Er steigerte sich im Hochsprung auf 1,48 Meter und steht damit an dritter Stelle der Landesbestenliste.

Weitere PAZ+ Artikel

Der in der Klasse M55 siegreiche Matthias Schunke (1400 Punkte) sammelte mit einem Weitsprung von 4,41m die meisten Zähler. Katja Scarale freute sich als Siegerin der Frauenklasse 40+ (1313 P.) besonders über einen Kugelstoß auf 8,35 Metern, und bei den jüngeren Semestern sprintete der zwölfjährige Tim Peter als Sieger (919 P.) flotte 11,4 Sekunden über 75 Meter. Im Wettstreit der jungen Damen W13 sammelte Lilly Chant 1140 Punkte als Meisterin.

Die Zweitplatzierte Fiona Lemke hielt sich als Vierkampfsiegerin mit 1540 schadlos. Dabei kam Hochsprung hinzu, bei dem sie beachtliche 1,36m meisterte. Dominic Swoboda freute sich bei den Kindern M11 über den Sieg mit 829Punkten, bei den Zehnjährigen hieß der Sieger Ole Behrens (799 P.), dessen Vierkampf mit 1070 Punkten ein starke Leistung darstellte. Die zehnjährige Paula Korn beeindruckte die Zuschauer bei ihrem Dreikampfsieg (925 P.) besonders mit einem tollen 50-Meter-Sprint in 8,3 Sekunden.

Die weiteren Meister im Überblick: Männliche Jugend M15: Lennart Wassemann (1121 Punkte), U20: Fin Klapprotth (1023P.), M40: Torben Raeth (1294P.), M65: Manfred Spittler (1298P), Frauen: Malika Cassel (767P.), W50: Sibylle Schunke (1280P.), W12: Greta Petryschyn (934P.), W09: Liesa Marie Brunke (712P), W08: Caya Jurtzok (737P.), W07: Emma Telemann (378P:), W06: Emily Sophie Siegert (281P.), W05: Sophia Strutynski (66P.), W04: Frieda Telemann (43P.), M09: Christoph Fleischmann (701P.), M08: Joey Wedler (405P.), M07: Ben Tetzlaff (321P.), W06: Momo Langkopf (66P.), M05: Ben Woods (7P.) und M04 Adrian Siems.

Von Roland Weiterer