Der NABU in Salzgitter weist auf den Beginn der Schonzeit hin

Salzgitter

Der 1. März war ein besonderes Datum für den Pflege- und Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern. Denn laut Bundesnaturschutzgesetz begann an dem Tag die Nist- und Brutzeit für Vögel. Bis 30. September sind daher Fällungen und Schnittmaßnahmen im öffentlichen Raum nicht erlaubt, um die Tiere nicht beim Nestbau oder bei ihrem Brutgeschäft zu stören.

Von der Schonzeit sind alle Bäume, Sträucher, Hecken und weitere Gehölze unabhängig vom Standort betroffen. Ausnahmen bilden nur schonende Form- und Pflegeschnitte, bei denen lediglich der jährliche Zuwachs entfernt wird. Beim Heckenschnitt sollte die Natur dennoch nicht unnötig geschädigt werden.

Die NABU-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen in Salzgitter appelliert an die Gartenbesitzer, auf Pflegeschnitte in der Hauptbrutzeit der Vögel von März bis Juni ganz zu verzichten. „Hecken sind wertvolle Lebensräume und bieten in diesem Zeitraum einen optimalen Unterschlupf für Vögel, Säugetiere und Amphibien. Die Tiere ziehen dort ihren Nachwuchs groß, finden darin eine gute Versteckmöglichkeit und ziehen sich im frischen Grün auch mal zum Schlafen zurück“, berichtet Regionalgeschäftsstellenleiterin Josefine Beims.

Der NABU bittet daher darum, Holz- oder Reisighaufen jetzt nicht mehr zu entfernen, sondern als Biotopstrukturen zu erhalten. Dies könne auch gleich zum Anlass genommen werden, im Garten eine kleine wilde Ecke zu belassen, die weitere Tiere anlockt: „Völlig unbewirtschaftete und unbehandelte Naturecken mit speziellen Lebensraumangeboten wie Reisighaufen, aber auch Laub- und Steinhaufen, Trockenmauern, Schmetterlingswiesen, offenen Lehmstellen und wassergebundenen Wegen, bieten vielen Tierarten Nahrung und Unterschlupf“, erklärt Josefine Beims. Komplettiert wird das Ensemble mit Nistkästen und Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse, Hummeln und andere Lebewesen.

Mit den Broschüren „Naturnahe Vorgärten in Südost-Niedersachsen“ und „Gartenlust“ bietet der NABU ein Informationspaket mit vielen Tipps, Ideen und Anregungen. Sie können in der Regionalgeschäftsstelle in der Konrad-Adenauer-Straße 25 in 38226 Salzgitter abgeholt oder gegen Einsendung eines Zehn-Euro-Scheins unter dem Stichwort ‚Naturnaher Garten‘ per Post angefordert werden. Die Öffnungszeiten können unter www.nabu-suedostniedersachsen.de eingesehen oder unter Tel. (05341) 3054460 angefragt werden.

Von Roland Weiterer