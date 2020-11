Der MTV Salzgitter öffnet seine Halle für die Familien

SZ-Bad

Der Anfang November verordnete und durch die Corona-Pandemie bedingte Teil.Lockdown bringt die Aktivitäten der Sportvereine zum Stillstand, das aber nicht komplett. Die durch die Verordnung des Landes noch gegebenen Möglichkeiten nutzt der MTV Salzgitter, um in der großen Halle seines Sportzentrums an der Jahnstraße ein Bewegungsangebot mit Stationen des Kinderturnabzeichens zu machen.

„Wir wollen allen MTV-Familien in dieser besonderen Situation einen sportlichen Ausgleich zum Alltag anbieten“, sagt dazu die für den Sport zuständige stellvertretende Vorsitzende Anke Brennecke. Das Angebot richtet sich an im selben Haushalt wohnende Familien, von denen mindestens eine Person Mitglied des MTV sein muss. Es umfasst 45 Minuten Bewegung in der Halle, wobei pro Termin eine Familie zugelassen ist. Großeltern können nur einzeln mit ihren Enkeln teilnehmen.

Die Hygiene- und Abstandsvorschriften sind einzuhalten, wobei die Geräte nach Gebrauch zu desinfizieren sind. Desinfektionsmittel steht bereit. Die Nutzung der Halle geschieht auf eigene Verantwortung und ohne Anleitung eines Übungsleiters. Mindestens ein Teilnehmer muss 18 Jahre alt sein.

Genutzt werden kann das Angebot nur nach vorheriger Terminvergabe, wobei diese entweder per Email an info@mtv-salzgitter.de beantragt oder telefonisch bei Anke Brennecke unter (0173) 6161686 abgesprochen werden kann. Das Angebot gilt an allen Wochentagen außer montags und donnerstags.

Von Roland Weiterer