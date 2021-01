Der MAN-Standort in Salzgitter ist gesichert

Salzgitter

Die VW-Tochter MAN und die IG Metall haben sich nach langen Verhandlungen auf die Bedingungen für einen Sparplan in dem Konzern verständigt, der 3.500 Stellen in Deutschland kosten dürfte. 250 davon sollen auf Salzgitter entfallen. Dennoch gibt es positive Reaktionen auf die Einigung.

„Die Vorstände der MAN SE und der MAN Truck & Bus SE und die Arbeitnehmerseite haben eine Vereinbarung über die wesentlichen Eckpunkte für eine umfassende Neuausrichtung der MAN Truck & Bus SE unterzeichnet“, teilte MAN mit. „Diese Vereinbarung dient als Grundlage für die Ausgestaltung von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, die in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen.“ Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Stattdessen setzen die Parteien jetzt auf Maßnahmen wie Altersteilzeit, Abfindungen oder Versetzungen innerhalb des VW-Konzerns.

Der Standort Salzgitter, der massiv von Schließungsabsichten bedroht war, ist laut IG Metall gesichert. „Es werden weiterhin Komponenten wie zum Beispiel Achsen und Kurbelwellen produziert und auch die Ersatzteillogistik, die ausgegliedert bzw. an Dritte vergeben werden sollte, bleibt bei der MAN Truck & Bus SE am Standort Salzgitter“, heißt es wörtlich.

„Es wird Personalreduzierung in einem vertretbaren Umfang geben, aber der Vorteil überwiegt ganz klar“, so Brigitte Runge, 2. Bevollmächtigte der IG Metall Salzgitter-Peine und Betriebsbetreuerin der MAN. Ende 2022 sollen noch 1.900 Stamm-Beschäftigte von derzeit ungefähr 2.150 in Salzgitter arbeiten. Laut Brigitte Runge wird es für die MAN Truck & Bus künftig einen Tarifvertrag mit der IG Metall geben wird, der vor allem den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen deutlich mehr absichern soll „als es eine Betriebsvereinbarung je leisten kann“. Nach ihren Worten „gehören Tarifverträge mit besonderen Regelungen in diese Zeit und sind unser höchstes Gut“.

Salzgitter OB Frank Klingebiel fiel nach eigenen Worten „ein großer Stein vom Herzen“, dass „der vom MAN-Vorstand geplante Kahlschlag von 9.500 Stellen der insgesamt 36.000 Stellen verhindert werden konnte. Er begrüßt den Kompromiss, der für das Werk in Salzgitter „eine Standort- und Beschäftigungsgarantie bedeutet und eine langfristige Perspektive als zentrales Komponentenwerk eröffnet“. Diese Lösung sei hart erkämpft worden.

„Wieder einmal hat sich gezeigt, dass nur die Solidarität und die gemeinsamen Anstrengungen von Betriebsrat, IG Metall, Landespolitik, Rat und Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter sowie der Bevölkerung unser Stadt den Vorstand von MAN zum Einlenken gebracht haben“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Frank Klingebiel dankt darin dem Konzernbetriebsratsvorsitzenden Athanasios Stimoniaris und der Betriebsratsvorsitzende Elke Behmer-Geisler in Salzgitter, „die sich vehement und erfolgreich in harten Verhandlungen für die Interessen der Beschäftigten eingesetzt haben“.

Salzgitters OB erwartet ein Zukunftskonzept und sozialverträgliche Lösungen für die wegfallenden Arbeitsplätze. Besondere Bedeutung misst er dabei der Entwicklung und Umstellung auf neue Technologien wie Batteriezelle und Wasserstoff bei. „Eine erfolgreiche Industrie ist und bleibt der Lebensnerv unserer Stadt.“

„Keine betriebsbedingten Kündigungen und der Standort Salzgitter bleibt.“ Das nennt auch Viktor Perli ( Die Linke), einziger Bundestagsabgeordneter für Salzgitter, „eine gute Nachricht für die Beschäftigten und unsere Region“. Der Betriebsrat und die IG Metall hätten eine soziale Katastrophe verhindert. Durch seinen „Tabubruch“, eine bestehende Standort-Garantie aufzukündigen, habe der MAN-Vorstand aber Misstrauen auch für die Zukunft gesät. Viktor Perli: „Es ist ein Fehler des Managements, dass in Salzgitter nicht mehr ausgebildet werden soll. Zukunftsorientierung sieht anders aus.“

Elke Behmer-Geisler, Betriebsratsvorsitzende MAN SZ, kündigt „schnellstmöglich Standortverhandlungen“ an, in denen sie vereinbaren will, wie das Werk in Salzgitter „seinen festen Platz in Zeiten der Transformation auch für die Zukunftsthemen wie Wasserstoff und E-Mobilität“ einnehmen könne. „Wir müssen so für die Zukunft aufgestellt werden, dass wir nicht wieder in einigen wenigen Jahren um unsere Arbeitsplätze kämpfen müssen. Das ist unsere gemeinsame Pflicht für die Beschäftigten und für die Menschen in dieser Stadt bzw. in dieser Region.“

