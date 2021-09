Der Kulturkreis Salzgitter muss die Jubiläumsfeier verschieben

Salzgitter

Besser zu spät als gar nicht. Der Kulturkreis Salzgitter muss die Feierlichkeiten zu seinem 75-jährigen Bestehen verschieben. Der Verein hat das Programm der neuen Spielzeit zwar dem Jubiläum gewidmet, doch eine große Sause liegt nicht drin. Das ist einerseits der Corona-Pandemie geschuldet, aber auch den umfangreichen Arbeiten an den Spielstätten in Salzgitter. Die Aula am Fredenberg wird komplett modernisiert, die Aula im Gymnasium Salzgitter-Bad bekommt eine neue Lüftungsanlage.

Schatzmeister Jens Wolfgram erläuterte in der Mitgliederversammlung, dass in der aktuellen Spielzeit 2021/22 auch keine Aula für große Theateraufführungen zur Verfügung stehen werde. Der Kulturkreis verschiebt deshalb die eigentlich für die Jubiläums-Session geplanten großen Events auf die Saison 2022/23. Der stellvertretende Vorsitzende Hans-Günter Gerhold kündigte eine „Ü-75-Party“ im großen Rahmen an.

Doch der Kulturkreis wird schon jetzt wieder aktiv. Das Programmheft ist mittlerweile verschickt, dort finden sich „Crossover“-Veranstaltungen in der Kulturscheune sowie Konzerte an verschiedenen Spielorten. Geschäftsführerin Annett Roos blickt optimistisch in die Zukunft. Sie ist „hoffnungsvoll, dass ab Oktober die geplanten Veranstaltungen auch stattfinden können“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Den Anfang macht am Freitag, 8. Oktober, die Komödie „Das Wunschkind“ von und mit Gilla Cremer, die um 19 Uhr in der Kulturscheune zu sehen ist. Es wäre der erste Termin seit März 2020.

In Mitgliederversammlung wurden treue Mitglieder ausgezeichnet. Sie erhielten eine Ehrenurkunde und ein kleines Geschenk. Der vieljährige Vorsitzende, Albrecht-Joachim Heise, und dessen Ehefrau Edith sind bereits auf 40 Jahre dabei genau wie Horst Niemann, Hans-Jürgen Salge, Christine Prinzing, Bärbel Weiß, Monika Metze und Prof. Dr. Helmut Metze sowie Mechthild Galler-Zumfelde und Marianne Göbhardt. Für 50 Jahre wurden Hans-Jochen Hoth, Renate Lipkow sowie Barbara Conradi und Guido Conradi ausgezeichnet, sogar 60 Jahre sind es für Gerhold Ursula Assheuer, Max Brüninghaus, Marie-Luise Stock sowie Doris Spittler und Wolfgang Spittler.

Die beide Mitarbeiterinnen befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit. Der Verein nutzte die Zeit des Stillstandes, um die Geschäftsstelle im Tillyhaus zu renovieren. Dass die Mitglieder mit der Arbeit des Vorstandes zufrieden sind, zeigte sich in der Jahresversammlung. Astrid Reupke wurde als Vorsitzende einstimmig bestätigt ebenso wie ihre Stellvertreter Karin Sievers und Hans-Günter Gerhold sowie Schatzmeister Jens Wolfgram. Auch die beiden Rechnungsprüfer Thilo Ehrke und Volker Machura wurden von allen Teilnehmenden wiedergewählt.

Von Roland Weiterer