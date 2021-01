Der FSB hat Salzgitters schönsten Vereins-Spielplatz

Salzgitter

Mit der Suche nach dem schönsten Vereinsspielpatz in der Stadt haben die Volksbank BraWo, Sport-Thieme und die WEVG einen ganz neuen Wettbewerb ins Leben gerufen Das Trio wollten die Klubs „ganz bewusst zu etwas Positivem motivieren und gleichzeitig die Möglichkeit geben, sich finanziell unterstützen zu lassen“, erklärt Rainer Krause, WEVG-Geschäftsführer. Er saß zusammen mit Rainer Ahlers (Sport-Thieme), Marcel Lang (Volksbank BraWo), Sylvia Fiedler (Kinder- und Familienbeauftragte der Stadt Salzgitter und Volker Machura (Vorsitzender bei „Wir helfen Kindern“) in der Jury.

Die Vereine waren aufgerufen, sich mit ihrem Spielplatz um den Sieg und ein Preisgeld zu bewerben. Rainer Krause lobt die „sehr innovativen“ Einsendungen. Am Ende wurden drei Klubs ausgezeichnet. Dabei stach vor allem der Brief des Familiensportbundes ( FSB) heraus, dessen Jugend-Team einen Film eingereicht hatte, in dem der Spielplatz für sich selbst spricht. Aber nicht nur diese Idee kam gut an bei der Jury.

Das Gelände selbst punkte mit stationären und mobilen Elementen, lobt Sylvia Fiedler im Namen der Jury, die so attraktiv seien, dass sie die gesamte Familie ansprechen. „Und das schon ziemlich lange, denn diesen Spielplatz kennen und lieben Generationen von Kindern“, nennt sie auch die Tatsache „preiswürdig“, dass Jugendliche aus dem Verein ehrenamtlich die Anlage betreuen – „aus Spaß an der Sache und Verbundenheit“. Das sei vorbildlich, und darum küre die Jury den Spielplatz des Familiensportbundes zum Gewinner.

„Das war eindeutig die beste Bewerbung mit dem besten Konzept“, findet auch Rainer Ahlers. Verkaufsleiter bei Sport-Thieme. Ihn hatte es angesprochen, dass die Jugendlichen ganz viel Einfluss nehmen auf die Gestaltung des Platzes und die Bewerbung auch komplett selbst organisierten. Seinem Unternehmen ist es wichtig, Aktionen zu fördern, die mit Bewegung zu tun haben. „Das kommt in Corona-Zeiten leider zu kurz.“

Der Einsatz hat sich gelohnt, freut sich FSB-Jugendwartin Carolin Giffhorn über den Erfolg. Zehn Kinder und Jugendliche zwischen vier und 23 Jahren hatten sich getroffen, Bilder gemalt, Fotos gemacht und einen Videofilm gedreht. Die Vielfalt habe die Jury überzeugt, glaubt sie. „Wir haben feste Geräte, aber auch mobile, die wir überall anders auf dem Vereinsgelände nutzen können“, sagt Carolin Giffhorn, „die Mischung hat es wohl gemacht.“

Aber nicht nur der FSB erhielt Besuch von der Jury, sondern auch die Verein auf Platz zwei und drei. Wegen der Corona-Pandemie war eine gemeinsame Siegerehrung nicht möglich. Silber ging an den MTV Salzgitter für einen Spielplatz mit vielen Klassikern wie Schaukel, Rutsche und Klettergerüst. Diese laden auf dem weitläufigen Gelände „zu unbeschwertem und grenzenlosen Spielspaß“ ein, verweist Sylvia Fiedler im Namen der Jury auf das Bewerbungsmotto „Natur pur“. „Mitten im Wald gelegen, spielt Mutter Natur immer mit.“

Über Platz drei durfte sich der STV Ringelheim freuen, dessen kleiner Platz zwar von den Mitgliedern gebaut wurde, nun aber bei allen Kindern für großen Spaß sorgt – ob sie zur heimischen Mannschaft gehören oder zu den Gästen.

Von Roland Weiterer