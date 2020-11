Das neue Magazin CityLand Salzgitter ist fertig

Salzgitter

Manchmal geht es alles ein wenig schneller als geplant. Das neue Magazin CityLand Salzgitter macht schon seit dem vergangenen Dienstag von sich reden. Auslieferungsfahrer Axel Kleinsorg brachte die 48 Seiten starke Premiere aus dem Verlag Madsack Medien Ostniedersachsen, zu dem auch hallo Salzgitter gehört, zu den ersten der gut 110 Stellen im Stadtgebiet.

Eigentlich war der Start der Verteilung erst ab Mittwoch geplant, doch die Druckerei rief früher in der Spedition an. Prompt setzte sich Axel Kleinsorg hinter das Steuer und holte in Hannover die lesenswerte Fracht ab. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Viele bunte und spannende Geschichten finden sich in der ersten Ausgabe, die mancherorts mit großer Neugier erwartet wurde.

„Ich bin wirklich stolz“, freut sich Mediaberaterin Isabell Seeger darüber, endlich eines der ersehnten Hochglanz-Exemplare in den Händen zu halten. „Wir haben viele Wochen dafür und daran gearbeitet.“ Ihre Kollegin Nadine Bauer und sie waren von Anfang an Feuer und Flamme für die Idee, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie mit einem neuen Produkt für Zuversicht und Mut in der Stadt und der Region zu sorgen.

Das CityLand Salzgitter gibt es sogar doppelt: Es liegt als Zeitungsversion auch der aktuellen hallo-Ausgabe am 28. November bei. Die Magazine sind unter anderem im Rathaus in Lebenstedt und im kleinen Rathaus in Salzgitter-Bad, in den Rathäusern in Lengede und in Baddeckenstedt, in vielen Tankstellen und Geschäften oder auch in der Redaktion bei hallo Salzgitter in der Berliner Straße zu haben.

Von Roland Weiterer