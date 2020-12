Das neue Impfzentrum in Salzgitter ist startklar

Salzgitter

Das Impfzentrum in der Stadt ist startklar. Die Berufsfeuerwehr hat gemeinsam mit den Hilfsorganisationen DRK, Johanniter, THW und DLRG den Verwaltungstrakt der früheren Flüchtlingsunterkunft II in Hallendorf innerhalb von elf Tagen zu einer Anlaufstelle umfunktioniert. Nun warten alle Beteiligten noch auf den Startschuss vom Land Niedersachsen, das die Termine vergibt und den Impfstoff verteilt.

Sogar eine Bushaltestelle gibt es schon. Die Linie 641 hält künftig direkt vor dem provisorischen Impfzentrum und soll später im Halbstundentakt zwischen dem Lebenstedter Bahnhof und der Hans-Birnbaum-Straße pendeln. Doch soweit ist es noch nicht. Die Ampel in Salzgitter steht zwar auf grün, aber noch fehlt das Signal aus Hannover, wann es losgeht. Darauf wies Oberbürgermeister Frank Klingebiel hin, der die Abläufe gemeinsam mit Martin Kröhl vorstellte, Leiter Katastrophenschutz bei der Feuerwehr.

Impfen wie am Fließband, so mag sich mancher das Verfahren vorstellen, doch die Logistik ist kompliziert. Das fängt schon mit der doppelten Terminvergabe an. Denn jeder Teilnehmer muss im Abstand von 21 Tagen zweimal geimpft werden – und das aus einer Dose. Da sich das Mittel im Zentrum nicht länger als fünf Tage lagern lässt, müssen die Stadt und die Hilfsorganisationen genau Buch führen, damit jeder Impfling beim zweiten Termin auch die korrekte Injektion erhält.

In dem Impfzentrum hat die Stadt alles vorbereitet. Ein beheizbares Zelt vor dem Tor dient als Wartezone, drinnen gibt es Räume für die Anmeldung und das vorgeschriebene Arztgespräch, für die Injektion und eine 15- bis 30-minütige Ruhephase danach. Das Land plant einen Rhythmus von drei Minuten pro Person, eine Vorgabe, die der OB und die Helfer als „sportlich“ bezeichnen.

Klappt alles, ließen sich 20 Einwohner pro Stunde behandeln. Bei Bedarf und wenn genügend Impfstoff bereit steht, könnte die Stadt auch „zweistufig“ fahren in dem Zentrum, von dem aus auch die Versorgung der 15 Pflegeheime gesteuert wird. Die 1.300 Bewohner dort werden über mobile Impfteams versorgt. Insgesamt sind im Vollbetrieb 35 bis 40 Leute im Einsatz, Reinigungspersonal und Sicherheitsleute nicht mitgerechnet.

Von Roland Weiterer