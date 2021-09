Das Kleinkunstbühne meldet sich zurück in Salzgitter-Bad

Salzgitter

Die Kultur ist zurück in der Kniestedter Kirche, wenn auch noch mit deutlicher Zurückhaltung. Nach den ersten zwei Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen, die als Test dienten, will die Kleinkunstbühne nun wieder ihr Programm aufnehmen und regelmäßig ihren angestammten Spielort nutzen. Bis Anfang Dezember 2021 sind insgesamt fünf Veranstaltungen aus den Genres Musik, Kabarett und Comedy geplant.

Vorsitzender Wolfgang Pozzato ist jedenfalls zufrieden mit dem Neustart am alten Platz, auch wenn nur etwas mehr als 50 der 70 möglichen Plätze verkauft waren. Selbst ein so etablierter Kabarettist wie Fatih Çevikkollu, für den es nach vielen Monaten der erste Auftritt vor Publikum war, sorgte nicht für ein volles Haus. Das wäre vor der Pandemie noch anders verlaufen, da wären 150 oder mehr Tickets weg gewesen, vermutet Wolfgang Pozzato. Nach 16 Monaten Pause muss sich die Kleinkunstbühne ihren Platz im Freizeitgefüge neu erarbeiten, auch sind viele Menschen noch scheu und nicht bereit für einen Kulturabend in der Kniki.

Dennoch sind der Vorsitzende und seine Crew froh, wieder aktiv werden zu können. „Als Verein, der ehrenamtlich organisiert ist, war die Corona-Zwangspause für uns nicht existenzbedrohend, jedoch für die vielen Künstlerinnen und Künstler“, findet Wolfgang Pozzato. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Konnten früher bis zu 180 Gäste kommen, sind unter den derzeitigen Hygienebestimmungen nur maximal 70 Zuschauer erlaubt – also weniger als die Hälfte.

Bei allen Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Das bedeutet, dass alle Besucherinnen und Besucher entweder geimpft oder genesen sind, oder einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen müssen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. „Es gilt Nachweispflicht und Identitätskontrolle durch geeignete Dokumente“, erklärt Wolfgang Pozzato. Anstelle des gewohnten Vorverkaufs können Eintrittskarten verbindlich zum Preis von 15 Euro nur telefonisch unter (05341) 393920 oder per Email an kgeisser@gmx.de bei Klaus Geisser ordern.

Das Programm 2021

Los geht es am Samstag, 9. Oktober mit Sascha Bendiks & Simon Höneß und ihren Hardrock-Variationen 2 in es-Moll für Klavier und Akkordeon. Hardrockliebhaber und Freunde der gepflegten Kammermusik werden sich gleichermaßen an diesem absolut hörens – und sehenswerten Musikspektakel erfreuen.

Am Samstag, 30. Oktober ist das Berliner Kabarett- und Chanson-Duo Pigor & Eichhorn mit seinem bei der Berliner Premiere frenetisch gefeierten Programm Volumen X zu Gast. Die große Dame des chromatischen Knopf-Akkordeons, Lydie Auvray, will am Samstag, 19. November, das Publikum verzaubern.

Auf ihrer Abschiedstournee machen die drei Damen von Sex and the City am Samstag, 27. November, mit ihrem vierten und finalen Programm halt in der Kniki. Am Samstag, 4. Dezember lässt Patrizia Moresco mit Gesang, Slapstick und Stand up grandios, kokett und stimmgewaltig mit Sicherheit keine Langeweile aufkommen.

2022 soll es in Sachen Kleinkunst weitergehen. „Sobald alles in trockenen Tüchern ist“, will die Kleinkunstbühne die Kulturfreunde informieren. Wolfgang Pozzato kündigt für das nächste Jahr „die eine oder andere Überraschung“ an.

Von Roland Weiterer