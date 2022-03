Das Helios Klinikum in Salzgitter erneuert seine Rettungswache

Salzgitter

Kurze Wege und schnelles Handeln können im Notfall Leben retten. Deshalb kam die Berufsfeuerwehr Salzgitter auf das Helios Klinikum in Lebenstedt zu, um über einen Umbau der Rettungswache im Verwaltungsgebäude auf dem Klinikgelände zu sprechen. Die Verantwortlichen zeigten sich offen und gingen auf die Wünsche und Vorstellungen der Feuerwehr ein. Jetzt wurde die neue Rettungswache offiziell an die Stadt übergeben.

„Wir sind sehr glücklich, dass das Klinikum uns hier so unterstützt hat. Die Räume wurden so gestaltet, wie wir es uns gewünscht haben. Alles erfolgte absolut unkompliziert in kurzer und direkter Abstimmung“, berichtet Torsten Preuß, Leiter Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Bisher waren nämlich die Garage mit dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), die Unterkunft des Fahrers sowie die Notarzträume im Verwaltungsgebäude alle getrennt. Dies bedeutete lange Wege und erhöhte Unfallgefahr der beteiligten Personen bei Nacht sowie bei schlechtem Wetter mit Schnee und Eis.

Jetzt befinden sich alle Räume gebündelt in nur 20 Metern Entfernung zur Garage. „Dieses Bauvorhaben sind wir gerne angegangen. Die kurzen Wege, die die Feuerwehr jetzt hier vor Ort hat, verkürzen die Ausrückzeit erheblich. Das kommt am Ende den Bürgerinnen und Bürger zugute“, erklärt Klinikgeschäftsführer Sascha Kucera. In rund dreieinhalb Monaten wurden die ehemaligen Büroräume im Verwaltungsgebäude des Klinikums den Bedürfnissen der Rettungsteams angepasst. Notarzt und NEF-Fahrer verbringen nun ihre Bereitschaftszeit in einem gemeinsamen Aufenthaltsraum mit Küche, haben eigene Schlafzimmer und Sanitäranlagen.

Aufgabe des NEF ist es, den Notarzt zum jeweiligen Einsatzort zu bringen. Dort übernimmt dieser die Erstversorgung von Patienten, bevor sie in das Krankenhaus gebracht werden. In aller Regel verfügt das NEF über einen eigenen Fahrer, der idealerweise ausgebildeter Rettungsassistent oder Notfallsanitäter ist. Das NEF ist gemeinsam mit dem Rettungswagen (RTW), der den Patiententransport übernimmt, Bestandteil des sogenannten Rendezvous-Systems.

In vielen Fällen ist es nach der erfolgreichen notärztlichen Versorgung nicht erforderlich, dass der Notarzt den Patienten auch beim Transport ins Krankenhaus begleitet. In diesen Fällen wird der Patient dann an den ebenfalls an der Einsatzstelle befindlichen RTW übergeben, und das NEF-Team ist dadurch bereits wieder einsatzbereit für den nächsten Auftrag. Die Feuerwehr ist bereits seit Ende der 1970er Jahre mit einem NEF am Klinikstandort in Lebenstedt im Einsatz.

Von Roland Weiterer