Das Helios Klinikum Salzgitter lädt ein zur vierten Impfung

Salzgitter

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie können sich bestimmte Personengruppen gemäß der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ab sofort eine vierte Impfung (2. Booster-Impfung) im Helios Impfzentrum auf dem Gelände des Klinikums in Lebenstedt verabreichen lassen. Empfohlen ist diese zunächst für Personen ab 70 Jahren, für Bewohner und Bewohnerinnen von Pflegeheimen sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren. Sie können die Impfung drei Monate nach der ersten Booster-Impfung erhalten.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen erhalten den vierten Piks frühestens sechs Monate nach der ersten Boosterung. „Die Impflinge können bei uns zwischen den Wirkstoffen von Biontech und Moderna wählen. Gerne können sie auch ohne Termin vorbeikommen, wir sind während unserer Öffnungszeiten für die Menschen da“, erklärt Mani Roshan, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums.

Außerdem bietet Helios noch Erst- und Zweitimpfungen für Kinder ab fünf Jahren aufwärts an. Ab zwölf Jahren ist eine erste Booster-Impfung möglich. „Zusätzlich sind wir mit unseren mobilen Impfteams unterwegs“, ergänzt Mani Roshan. „Wenn Unternehmen oder Einrichtungen Interesse daran haben, freuen wir uns, wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen.“ Die Helios-Crew fährt auch zu den Firmen.

Das Impfzentrum ist montags bis freitags von 8.15 bis 12 und 13 bis 17 Uhr geöffnet, am Wochenende gelten die Öffnungszeiten von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Für Impflinge ist das Parken an der Klinik kostenlos. Informationen und Anmeldungen unter Tel. (05341) 835-3330 sowie per Email an impfzentrum-salzgitter@helios-gesundheit.de.

Von Roland Weiterer