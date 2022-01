Das Helios Klinikum Salzgitter bietet Kinderimpfungen an

Salzgitter

Impfen und Testen gehören zu den wirksamsten Mitteln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Helios Klinikum Salzgitter will seinen Beitrag für die Bevölkerung leisten und erweitert nun sein Impf- und Testangebot weitreichend. Bereits seit November versorgt Helios in seinem eigenen Impfzentrum die Personen ab zwölf Jahren mit Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Nun sind auch Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren möglich.

Dabei hält sich das Klinikum nach eigenen Angaben streng an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission (Stiko). „Wir impfen Kinder mit entsprechenden Vorerkrankungen bzw. mit Kontakt zu Risikopatienten in ihrem Umfeld sowie nach individuellem Wunsch und ärztlicher Aufklärung“, erklärt Mani Roshan, Ärztlicher Leiter. Mädchen und Jungen von fünf bis elf Jahren können sich an vier Tagen in der Woche im Helios Impfzentrum von Kinderärzten und -ärztinnen ihren Piks setzen lassen mit dem Kinderwirkstoff von Biontech – immer montags bis donnerstags zwischen 12.30 und 14.30 Uhr.

Zusätzlich zu den Kinder-Impfungen sind weiterhin Impftermine für Jugendliche und Erwachsene ab zwölf Jahren im Helios Impfzentrum verfügbar. Booster-Impfungen werden gemäß Stiko-Empfehlung drei Monate nach der Zweitimpfung verabreicht. Bereits Jugendliche ab zwölf Jahren können auf Wunsch so eine Auffrischung erhalten. Termine lassen sich online über die Seite www.terminland.eu/Helios-Klinikum-Salzgitter oder unter Tel. (05341) 835-3330 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr) buchen. Das Impfzentrum ist täglich von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Außer Schnelltestungen bietet Helios in seinem Bürgertestzentrum vor dem Haupteingang der Klink mittlerweile auch PCR-Tests an. Sollte ein Schnelltest einmal positiv ausfallen oder eine rote Warnung in der Corona Warn-App erscheinen, ist der PCR-Test kostenlos. Aber auch Selbstzahler können einen PCR-Test – zum Beispiel für eine Reise – zum Preis von 59 Euro wahrnehmen. Die Erfassung der Daten sowie Übermittlung des Testergebnisses erfolgt komplett digital über das Smartphone.

Das Testzentrum ist montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Termine lassen sich online unter www.clinxident.de/buchung/helios-salzgitter buchen. Es sind aber auch spontane Tests möglich. Sowohl beim Impfen als auch beim Testen ist das Parken an der Klinik für Besucher kostenlos. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen außer Deutsch auch Englisch, Arabisch und Türkisch. Größere Gruppen aus Schulen, Sportvereinen oder anderen Institutionen können sich nach vorheriger Absprache gebündelt am Helios Klinikum Salzgitter impfen oder testen lassen.

