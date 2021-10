Das Cinema in Salzgitter-Bad wartet auf die Stühle

Salzgitter

Gut Ding will Weile haben. Wenn es um den Umbau des Bürgerkinos in der Angerpassage in Salzgitter-Bad geht, dann zitiert Fördervereinsvorstand Claus Griesbach gerne den deutschen Schriftsteller Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, dem dieses mehr als 350 Jahre alte Sprichwort zugeschrieben wird. Und ganz so lange soll es auch nicht mehr dauern, bis das Cinema wieder seine Türen öffnet.

Einen genauen Termin für den Neustart gibt es bisher nicht, aber zumindest der Einbau der neuen Sitze steht fest. Am 28. und 29. Oktober werden die 75 roten Sessel eingebaut, das heißt aber nicht, dass die Kinofreunde danach gleich den Projektor anwerfen können. Sie müssen sich erst in das neue Kassensystem einarbeiten, zudem sind Installationsarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen. Bevor er die Einladungen schreibt, will Claus Griesbach „sicher sein, dass alles klappt“.

Bewegende Monate liegen hinter ihm und dem Verein. Nicht nur die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass es im Saal seit fast einem Jahr dunkel bleibt. Anfang 2021 sorgte ein Rohrbruch für einen gewaltigen Wasserschaden. Nicht nur Boden, Fußleisten und Türzargen mussten erneuert werden, sondern auch die sanitären Anlagen. Das Cinema-Team nutzte die Gelegenheit, um das mittlerweile 46 Jahre alte Mobiliar zu entsorgen.

Allerdings landeten die plüschigen Sessel nicht auf dem Müll, die roten Relikte der Vergangenheit stehen mittlerweile bei vielen Kinofans daheim oder im Wohnbereich der Lebenshilfe, deren Mitarbeiter die Bestuhlung abgebaut hatten. Gesessen wird aber auch in Zukunft im Cinema, der Verein vergibt Stuhlpatenschaften. „Die ist erfreulich gut angelaufen“, so Claus Griesbach. Für 200 Euro ist es möglich, symbolisch einen Sitz zu erwerben. Alle Paten werden im Foyer namentlich auf einer Tafel aufgelistet, 25 sind es bisher, 50 werden noch gesucht.

So herrscht derzeit gähnende Leere im Lichtspielhaus, denn der gewünschte Trevira-Bezugsstoff war nicht termingemäß lieferbar. Und genau der soll es sein, danach hatte der Vorstand „lange und intensiv“ gesucht, so Claus Griesbach. Deshalb kamen alternative Angebotene des Lieferanten nicht in Frage. „Wir wollen uns nicht vorstellen, die nächsten Jahrzehnte täglich einen Kompromiss zu sehen und darauf zu sitzen. Der Lieferant hat uns Ende Oktober als Einbautermin genannt – solange wollen wir durchhalten und uns gedulden.“

Wer eine Stuhlpatenschaft abschließen will, kann sich an den Cinema-Verein wenden unter Tel. (05341) 38481 oder per Email an cinemasalzgitter@gmx.de.

Von Roland Weiterer