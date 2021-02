Das Cinema in Salzgitter-Bad gibt ein Lebenszeichen

Salzgitter

Unter dem Titel „Kino leuchtet!“ gehen am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr nicht nur in den zur Zeit geschlossenen Kinos die Lichter an. Auch von außen soll auffällige Beleuchtung die Häuser erstrahlen lassen. Zudem gibt es lokal verschiedene, kleine Aktionen vor Ort und eine gemeinsame Sichtbarkeit der Aktion in den sozialen Netzwerken.

Auch das Bürgerkino Cinema in Salzgitter-Bad beteiligt sich. Denn die ehrenamtlichen Betreiber sorgen sich um den Fortbestand. „Kein Betrieb, keine Einnahmen. Das ist problematisch“, sagt Cienma-Geschäftsführer Claus Griesbach. Seit März blieb das Kino an den meisten Tagen geschlossen, fast 200 sind es bis heute. Allerdings habe es der Bürgerverein etwas leichter als die hauptberuflichen Kollegen. Dennoch will das Cinema-Team ein Zeichen setzen und schließt sich dem Aufruf an. „Hallo, wir leben noch“, sagt Co-Chefin Ursula Liebscher. Der Verein nutze die Zeit für Umbaumaßnahmen, habe die Technik aufgerüstet und warte darauf, „dass es wieder losgehen kann“.

Die Idee für den gemeinsamen Aktionstag unter dem Motto #kinoliebe entstand am Rande einer virtuellen Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Kino-Gilde, in die auch die durch den Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) vertretenen Häuser eingebunden werden sollen. Die Kinos wollen zeigen, dass sie genauso sehnsüchtig wie ihre Zuschauer darauf warten, die Projektoren wieder einschalten zu dürfen und sich auch ins Bewusstsein der Politik bringen.

Die Kino-Gilde und der HDF Kino unterstützen die Aktion und laden alle Kinos in Deutschland ein, sich anzuschließen und kurz vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 3. März ein strahlendes Zeichen zu setzen. „Die Kinos wollen eine positive Botschaft an die Menschen senden”, erklärt Kino-Gilde-Vorsitzender Christian Bräuer. „Wir sind bereit unsere Türen zu öffnen und können unseren Besucher und Besucherinnen ein sicheres Kulturerlebnis bieten.”

Christine Berg aus dem HDF-Vorstand ergänzt: „Damit verbunden ist der Appell an die Politik, uns ein zügiges und verlässliches Öffnungs-Szenario aufzuzeigen. Je mehr Kinos aller Größen und Arten sich anschließen, desto deutlicher das Signal.“ Unterstützt wird die Aktion von #zurückinskino, einer Initiative von Kinobetreibern zur Sammlung undAdaption kreativer, digitaler und analoger Marketingideen von Kinos für Kinos.

Von Roland Weiterer