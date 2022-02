Das Bündnis „Salzgitter passt auf“ lädt ein zur Mahnwache

Salzgitter

Unter dem Titel „Solidarisch aus der Corona-Krise“ ruft das „Bündnis Salzgitter passt auf“ am Montag, 28. Februar, erneut zu einer Mahnwache auf. Die Versammlung beginnt um 16.30 Uhr auf dem kleinen Schützenplatz in Salzgitter-Bad. Als Redner hat unter anderem der Oberbürgermeister Frank Klingebiel zugesagt. Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und für Frieden in ganz Europa soll die Mahnwache mit einer Schweigeminute beginnen.

Gemeinsam wollen die Mitglieder des Bündnisses, bestehend den Gewerkschaften, der Stadtverwaltung, den demokratischen Parteien, Sozialverbänden, Kirchen, Vereinen und weiteren Einrichtungen, für ein solidarisches Miteinander in der Corona-Krise eintreten. Deshalb fordern sie eine konsequente, transparente und nachhaltige Bekämpfung der Pandemie und erklären sich bereit, alle Maßnahmen zu unterstützen, die die Menschen schützen. „Wir wollen noch einmal verdeutlichen, dass eine gesellschaftliche Mehrheit in Salzgitter für ein solidarisches Handeln in der Corona-Krise steht“, sagt der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Matthias Wilhelm.

Darüber hinaus wollen die Teilnehmenden für mehr Entlastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen werben: „Wir wollen uns bei dem medizinischen Fachpersonal, welches in den letzten zwei Jahren eine großartige Arbeit verrichtet hat, bedanken. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Leistungen der Beschäftigten im Gesundheitswesen noch stärker finanziell gewürdigt werden müssen. Darüber hinaus ist im Gesundheitswesen mehr Personal erforderlich“, so der Gewerkschafter. Den Bündnispartnern ist ein „wahrnehmbares Zeichen der Solidarität“ setzen und ein Gedenken an die Opfern der Pandemie wichtig. In Salzgitter kamen bereits 132 Menschen in Verbindung mit Corona ums Leben.

Die Veranstaltung steht auch unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. „Die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine machen mich betroffen und besorgt. Die gesamte Diplomatie des Weltsicherheitsrates und der führenden Weltmächte ist ab sofort gefordert, unverzüglich einen Waffenstillstand auf dem Verhandlungswege zu erzielen. Eine weitere Eskalation muss unbedingt vermieden werden. Frieden und Unabhängigkeit für die Ukraine und ganz Europa müssen das Ziel sein“, so Oberbürgermeister Klingebiel. 

Für die Mahnwache gilt ein Hygienekonzept, das unter anderem das Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Veranstaltung vorsieht ebenso wie eine Abstandswahrung von 1,5 Metern. „Mit Abstand und Maske setzen wir auch in Zeiten der Krise auf Solidarität“, erklärt Gewerkschaftssekretär und Organisator, Frank Raabe-Lindemann.

Darüber hinaus schreiten die Planungen des Bündnisses zum „Internationalen Tag gegen Rassismus“ am 21. März voran. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr – nach zwei jähriger Pause – wieder ein buntes und vielfältiges Familienfest am Stadtmonument in Lebenstedt durchführen können, um für ein weltoffenes Salzgitter zu werben“, so Frank Raabe-Lindemann, der seitens der IG Metall die Veranstaltung plant.

Von Roland Weiterer