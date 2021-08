Damen in Salzgitter spielen Golf gegen den Brustkrebs

Salzgitter

Pink statt weiß ist am nächsten Dienstag die dominierende Farbe auf dem Platz des Golf-Clubs Salzgitter/Liebenburg. Die Damen schwingen am 17. August ihre Schläger für die gute Sache. Sie treten am Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Symbol für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln und mit gebotenem Abstand schließen sie sich der Pink-Ribbon-Serie an, welche 2021 mit 100 Golfclubs und deutschlandweit an die 3.000 Spielerinnen bereits das achte Jahr in Folge an den Start geht. Gäste sind zu diesem Turnier zugelassen. Austragungsort ist der Sportpark Mahner Berg in Salzgitter-Bad. Los geht es um 14 Uhr.

Schon seit vielen Jahren sind Ladys-Captain Ingrid Zuchold und die Damen aus Salzgitter und der Region dabei und sammeln Spenden für die Aktion. „Der Golf-Club rundet am Ende auf.“ Das Antrittsgeld beläuft sich auf 15 Euro. Die Damen greifen mit Überzeugung zum Schläger. „Wir alle können von Brustkrebs betroffen sein oder jemand aus unseren Familien“, sagt Ingrid Zuchold. 25 bis 30 Starterinnen dürften an dem Nachmittag auf die Bahn gehen. Das Turnier dauert etwa vier Stunden.

Das jährliche Projekt ist eine Zusammenarbeit der Golfclubs mit der gemeinnützigen Kampagne und soll insbesondere auf die Chancen der frühen Brutskrebs-Erkennung aufmerksam machen. Denn was viele Menschen nach wie vor nicht wissen: Die Brustkrebs-Früherkennung ist im Falle der Erkrankung für einen möglichst schonenden Behandlungsverlauf und für die Heilungschancen in den meisten Fällen von entscheidender Bedeutung. Gerade jetzt ist es so wichtig, immer wieder auf die Früherkennung aufmerksam zu machen, da viele Frauen aufgrund der Pandemie ihre Vorsorgetermine verschieben oder ausfallen lassen.

Von Roland Weiterer