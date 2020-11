Corona und die Folgen: Salzgitters VHS lädt ein zum Vortrag

Salzgitter

Die Volkshochschule ( VHS) der Stadt Salzgitter lädt für Dienstag, 24. November, um 19.30 Uhr zu einem Online-Vortrag „Corona und die Folgen“ auf ihre Internetseiten ein. Interessierte können sich anmelden bis zum 23. November. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung statt.

Die Corona-Pandemie, so die Vortragenden Berit Uhlmann und Hanno Charisius, Redakteure im Ressort Wissen der Süddeutschen Zeitung, sei die größte und längste globale Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Beide berichten seit dem Beginn der Pandemie über aktuellen Geschehnisse und die Folgen. Die Ausbreitung des Virus sei nur schwer in den Griff zu bekommen. Die gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen enorm.

Weltweit entwickeln zur Zeit zahlreiche Wissenschaftler Impfstoffe und Medikamente. Die beiden Journalisten gehen in ihrem Vortrag auf die Fragestellung ein: Wie ist der Stand der Forschung? Was müssen die Menschen, die Politik weiterhin gegen die Pandemie tun? Was können sich Politik und Wirtschaft leisten?

Hanno Charisius, Redakteur im Ressort Wissen, schreibt seit 2001 für die Süddeutsche Zeitung, studierte Biologie in Bremen, hat unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Zeit gearbeitet, außerdem bei der Entwicklung der deutschen Ausgaben der Magazine Technology Review und Wired mitgewirkt.

Berit Uhlmann schreibt als Redakteurin im Wissensressort vor allem über Gesundheitsthemen. Sie Hat Public Health an der London School of Hygiene and Tropical Medicine sowie Germanistik und Romanistik in Bonn und Mailand studiert. Volontariat bei der Nachrichtenagentur ddp.

Von Roland Weiterer