Salzgitter

Rasenmäher und Bohrmaschine statt Kleinkaliber, was anderes ist von der Schützengesellschaft Gebhardshagen in diesen Tagen nicht zu hören. Seit Monaten herrscht Stille auf den Schießständen, der Betrieb ruht wegen der Corona-Pandemie. Der Verein nutzt die Zeit, um Schäden im Klubhaus zu reparieren. Nun hat der Vorstand zum zweiten Mal das traditionelle Schützen- und Volksfest abgesagt, das im Sommer wieder viele tausend Besucher in die Wasserburg gelockt hätte.

„Die weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen lassen die Vorbereitungen, die üblicherweise spätestens Anfang des Jahres beginnen, nicht zu“, heißt es in einer Mitteilung. Auch der Rummel selbst könnte wegen der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen nicht in den gewohnten Abläufen stattfinden. „Die Gesundheit geht vor und so haben wir uns schon rechtzeitig für diesen Schritt entschieden.“

Doch Vorsitzender Otto Michelmann und seine Vorstandskollegen lassen sich nicht unterkriegen. „Wir schauen positiv nach vorne“, schreiben sie und kündigen ein „gesundes und fröhliches Wiedersehen“ beim 54. Schützen- und Volksfest an, das vom 5. bis 8. August 2022 geplant ist. Positiv stimmt sie die Haltung der 124 Mitglieder, die der Schützengesellschaft trotz der Einschränkungen treu geblieben sind. „Wir hoffen, dass das so bleibt“, sagt Otto Michelmann. Denn ein Einbruch würde das finanzielle Dilemma verschärfen. Schon der Verzicht auf die Schützenfeste 2020 und 2021, aber auch auf die Pokalwettbewerbe bedeutet eine große Einbuße. Otto Michelmann: „Von den Einnahmen haben wir gezehrt, das ist eine harte Nummer.“

Seit März 2020 herrscht Stillstand, bis auf zwei Monate im vergangenen Herbst, da gab es einen Schießtag in der Woche unter Hygiene-Auflagen. Im November war es damit vorbei. Auch wenn Individualsport im Grunde möglich wäre, macht ein Training für den Vorstand keinen Sinn. Es müsste immer eine Aufsichtsperson dabei sein, zwischendurch müsste alles desinfiziert werden. „Diesen Aufwand können wir hier nicht bewältigen.“

Zudem fehlt der gesellige Teil der Übungsabende, der den Schützen ebenso wichtig ist. Der Vorstand hofft, so schnell wie möglich den Betrieb wieder aufnehmen zu können. „Das ginge sofort, unser Hygienekonzept steht“, sagt Otto Michelmann. Wenn erstmal nur jeder zweite Stand belegt werden könnte, wären er und seine Mitstreiter schon glücklich.

Von Roland Weiterer