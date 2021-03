Corona-Infektionen: Die Stadt Salzgitter zieht die Schrauben an

Salzgitter

Die Stadt nimmt seit Tagen einen unrühmlichen Spitzenplatz in Niedersachsen ein. Sie liegt mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 an der Spitze im Land. Mit einem Maßnahmenpaket will der Krisenstab im Rathaus nun der fatalen Entwicklung in Salzgitter entgegenwirken, dazu zählen eine Maskenpflicht auf öffentlichen Parkplätzen sowie mehr Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und die Polizei.

Die Stadtverwaltung zieht die Schrauben an. Daran lässt Oberbürgermeister Frank Klingebiel keinen Zweifel. Wo die hohe Infektionszahl herkommt, ist nicht klar, doch es gibt deutliche Indikatoren. Die britische Corona-Mutation ist auf dem Vormarsch, die ein deutlich höheres Ansteckungsrisiko in sich trägt, betroffen sind vor allem Menschen aus engeren Wohnverhältnissen verteilt über das Stadtgebiet. Umso wichtiger ist es laut OB, die Abstands- und Maskenregeln zu befolgen. Die Verwaltung will nun verstärkt darauf achten, dass sich die Bewohner an die „richtigen und notwendigen Maßnahmen“ halten.

Die Akzeptanz der Regelungen „bröckelt“, weiß Frank Klingebiel. Lockere Treffen ohne Maske auf Parkplätzen und Spielplätzen, geringere Abstände beim Einkaufen, private Partys mit bis zu 43 Leuten wie kürzlich in Lebenstedt soll es nicht mehr geben, wenn die Stadt die Inzidenz senken will. Sie hat die Stärke des KOD in dieser Woche von zwölf auf 36 Mitarbeiter verdreifacht. Die verstärkte Präsenz auf der Straße soll die Menschen an die Regeln erinnern. Zudem greift der KOD durch. Die Zeit der Verwarnungen und Appelle ist vorbei. Mögliche Verstöße soll das Personal mit einem sofortigen Bußgeld ahnden. In einem ersten Fall können das 250 Euro sein, bei Wiederholungen steigt die Summe auf bis zu 20.000 Euro für illegale Veranstaltungen. Die Verwaltung will auch das Verhalten in den Supermärkten verstärkt beobachten und die Betreiber auffordern, auf die Abstandsregeln unter ihren Kunden zu achten.

Hinzu kommen neue Auflagen. So gilt auf den öffentlichen Parkplätzen am Salzgittersee und in Lichtenberg nun eine Maskenpflicht. Eine Sperrung des Rundweges kommt für Frank Klingebiel nicht in Frage: „Wir wollen die Menschen ja an die frische Luft bringen.“ Sollte das Wetter schön werden, hat der SRB mögliche Sonnenplätze auf den Wiesen am See abgekreidet, damit sich Familien und Haushalte dort getrennt voneinander hinlegen können.

Wirklich helfen gegen die Corona-Pandemie könnte es allerdings nur, die Impfquote merklich zu steigern, so der OB. Das wäre nach seinen Worten im Zentrum in Hallendorf auch möglich, dort ließe sich die Kapazität von 3.000 auf 6.000 Einwohner pro Woche verdoppeln. Doch dazu fehlen die Impfstoffe.

Von Roland Weiterer