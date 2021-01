Corona-Impfungen in Salzgitter: Unterwegs mit dem Johanniter-Team

Salzgitter

Johanniter-Helfer Dennis Tiemann wartet mit dem Stäbchen in der Hand und gibt genaue Anweisungen. „Gerade an die Wand stellen, Kopf nach hinten und ganz wichtig: nicht zucken“, sagt er, und dann verschwindet der Teststab für den Antigen-Schnelltest auch schon in der Nase der Frau. Ein paar Sekunden später steht bereits die nächste Person an der Wand bereit.

Es ist kurz vor 7.30 Uhr an diesem Januarmorgen, im Impfzentrum in Hallendorf finden sich Mitglieder der Berufsfeuerwehr und der Mobilen Impfteams zur Lagebesprechung ein – Ehrenamtliche der Johnniter Unfallhilfe, des DRK, des THW und der DLRG. Die Stimmung ist entspannt, der Kaffee dampft, ein belegtes Brötchen für jeden als Frühstück. Zwischendurch muss jeder zum Schnelltest, das ist Routine. In zwei Salzgitteraner Pflegeheimen wird an diesem Tag geimpft: Die Johanniter Sabine Symietz, Dennis Tiemann und Jan Wietbrock fahren gemeinsam mit dem Arzt Dr. Stefan Voges.

Vor dem Aufbruch steht allerdings die Organisation. Jedes Team hat eine eigene Kiste mit Desinfektionsmitteln, Pflastern, Tupfern, Einwegspritzen, Schutzanzügen, Kochsalzlösung, Handschuhen – also mit allem, was zum Impfen benötigt wird. Nur das Wichtigste, der Impfstoff, fehlt noch. Wie es sich für einen extravaganten Hauptdarsteller gehört, hat die durchsichtige Flüssigkeit von Biontech/Pfizer ihre Allüren: Sie mag es kalt. Bitterkalt.

Das Vakzin kommt in Thermoboxen und liegt im Trockeneis, das minus 70 Grad kalt ist. Fünf Tage dürfen die Ampullen darin auftauen, dann werden sie in einem speziellen Kühlschrank bei plus 5,5 Grad gelagert. In einem Raum, der mit Kameras überwacht wird. Fünf Tage darf man den Impfstoff so aufbewahren, danach ist eine Verwendung verboten. Ganz wichtig: Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. „Jede Charge, die geliefert wird, enthält 195 Ampullen“, erläutert Marcus Spiller von der Berufsfeuerwehr. Pro Ampulle werden sechs Dosen angemischt: Das macht insgesamt 1170 Impfdosen pro Lieferung.

Jan Wietbrock, 22, ist Elektroniker und seit 2018 bei den Johannitern. Sein Arbeitgeber hat ihn für die Einsätze im Mobilen Impfteam freigestellt. „Es ist eine dankbare Aufgabe“, sagt er. „Die älteren Menschen freuen sich richtig, wenn wir kommen. Die Impfung ist für viele ein Hoffnungsschimmer.“ Jan Wietbrock ist heute dafür zuständig, die Impf-Liste zu kontrollieren. Nur wer daauf steht, wird auch geimpft – kein Eintrag, keine Spritze.

Während der Pausenraum im Pflegeheim zu einem kleinen Impfplatz umfunktioniert wird und Dr. Stefan Voges nebenan die Aufklärungsgespräche mit den Beschäftigten des Pflegeheims führt, rührt eine Mitarbeiterin der Stadt den Impfstoff an. Gemischt mit Kochsalzlösung zieht sie die einzelnen Spritzen auf und legt sie dem Mediziner in die Nierenschale. Sabine Symietz macht sich ebenfalls bereit: Sie assistiert bei der Impfung. Die geht übrigens ganz zügig. Die ganze Organisation, das Desinfizieren, Aufbauen, Umräumen, Anmischen, Kontrollieren, Eintragen, Zurechtlegen, Aufschreiben – eine erstaunliche intensive Vorarbeit kulminiert in einer Tätigkeit, die keine zwei Minuten dauert. Tür auf, Liste kontrolliert, Allergien-Check, kurzes Gespräch, Ärmel hoch, Spritze ansetzen, pieksen, Impfpass wieder in die Hand. Der Nächste bitte.

Das alles funktioniert reibungslos. „Die Hilfsorganisationen machen wirklich einen tollen Job“, lobt Marcus Spiller. Ohne Ehrenamtliche ginge es nicht. Es hat sich bereits eine Routine eingespielt in diesem ungewöhnlichen Januar 2021. Egal, ob es sich um den organisatorischen Ablauf handelt, um den Impfstoff-Transport, die adäquate Behandlung der Kandidaten oder den Schnelltest vor jedem Einsatz. Der war übrigens – wie bisher an jedem Morgen – bei allen Beteiligten negativ.

Von Roland Weiterer