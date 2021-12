CityTorCenter in Salzgitter-Lebenstedt: Mieter sind verärgert

Salzgitter

Die Einladung klingt vielversprechend. „Hier beginnt der Einkaufsspaß“ steht in großen Buchstaben über dem CityTorCenter. Doch der Spaß ist vielen Mietern in dem Kopfbau der Lebenstedter Fußgängerzone längst vergangenen. Sie kochen vor Wut, weil ihr Vermieter seine Aufgaben nicht erfüllt. Der Taubenkot sammelt sich auf den Glasdächern, Treppenhäuser sind verdreckt, Personaltoiletten wurden wochenlang nicht gereinigt. Die TAG Wohnen hat Radiatoren angeschafft, weil seit Wochen die Heizung in sechs Büros nicht funktioniert und sich niemand um die Reparatur kümmert.

„Wir beantragen jetzt eine Mietminderung“, sagt TAG-Sprecher Günter Ott, die Angelegenheit liegt in der Rechtsabteilung des Unternehmens, das mit fast 600 Quadratmetern auf zwei Etagen ein großer Mieter ist. Ein Ansprechpartner fehlt, denn Themen gäbe es genug. Die Mängelliste ist lang, und fast jeder Mieter kann eine eigene Geschichte erzählen, was in dem Center nicht läuft. Der Verwalter warf im November das Handtuch, weil aus seiner Sicht mit den Eigentümern nichts mehr ging.

Dabei handelt es sich um eine Vorzeige-Immobilie für die Stadt, Ende der 90er Jahre entstand das Eingangstor zur City, vor gut einem Jahr übernahm die reak Real Estate aus Leipzig „das Einkaufszentrum in bester Lage“. Die Gesellschafter kündigten an, den Komplex aus Geschäften, Büros und Freizeiteinrichtungen attraktiver zu machen und besser zu vermarkten. Aus Sicht der Mieter passierte eher das Gegenteil. Anfang des Jahres wurden beispielsweise die Preise für die 30 Firmenparkplätze der TAG verdoppelt, weil in das Parkhaus investiert werden sollte, so Immobilienmanagerin Debora Aselmeyer. Von Investitionen keine Spur. Die Anlage „verkommt“ zusehends, findet Günter Ott.

Ohnehin sorgt das Parkhaus für Aufregung bei Mietern und Kundschaft. Vor wenigen Wochen verschwanden die Schilder an der Einfahrt, kein Hinweis auf die Verantwortlichen und auf die Preise. Denn die Stunde kostet jetzt zwei Euro statt 60 Cent, nur weiß das kein Fahrer. Und der Kassenautomat nimmt keine Scheine. Wer ohne Münzen in das Parkhaus rollt, bekommt ein Problem. „Gestern habe ich einem Fahrer zwei Euro geschenkt, weil er nicht mehr rauskam“, berichtet Günter Ott.

Wem das CityTorCenter gehört, ist nicht klar. Laut www.reak-reaestate.de soll der Komplex verkauft sein. Eine Anfrage der Redaktion bei reak blieb unbeantwortet, Anrufe liefen ins Leere. „Das geht nicht nur Ihnen so“, sagt ein Insider. Egal ob Putzkraft, Handwerker oder Mieter. „Bei denen geht niemand an die Strippe.“

Von Roland Weiterer