CityLand-Magazin: Salzgitter gibt es wieder in Hochglanz

Salzgitter

Die Nummer zwei ist draußen. Allen Widrigkeiten der Corona-Pandemie zum Trotz hat der Verlag Madsack Medien Ostniedersachsen die Stadt und die Region wieder auf Hochglanz gebracht. Die Verteilung des zweiten CityLand-Magazins in Salzgitter hat begonnen. Auf 32 Seiten finden sich allerlei Geschichten aus der Stadt und der Umgebung.

Die hallo-Leser hatten schon am vergangenen Samstag das Vergnügen, denn die Ausgabe lag als Sonderveröffentlichung der Zeitung bei. Nun folgt die Verteilung der Hochglanz-Magazine in den Geschäften, die schon geöffnet sind. In Broistedt gehören dazu die ARAL- und die Jantzon-Tankstelle, Salon Hildegard und die Gemeindeverwaltung. In Lebenstedt findet sich das CityLand unter anderem bei Pompe Optik, bei der HUK-Coburg, der Apotheke im CityCarree, Esra Frisuren, im TAG-meineSZitty-Büro, in der HEM-Tankstelle und der Shell-Tankstelle, im Autohaus Hilgert und im Autohaus am See sowie bei hallo Salzgitter.

In Salder liegt das Magazin unter anderem aus bei Auto Weber, im Friseur-Atelier Ute, der ARAL- und der Shell-Tankstelle, in Gebhardshagen im Backhaus Siemer. In Salzgitter-Bad sind es unter anderem das E-Center, das Elisabeth-Klinikum, die Wohnbau und die WIS, die Malteser Apotheke und die Bosse Friseur GmbH, in der Praxis Heike Fuhrmann und in der HEM- und der STAR-Tankstelle.

In Baddeckenstedt gibt es die Ausgabe unter anderem in der Flora Apotheke, der Sparkasse, der Samtgemeindeverwaltung und im Seniorenzentrum am Oelber Bach. Weitere Stellen, die schon beliefert werden konnten, sind die Gärtnerei Tannhäuser in Osterlinde, die Löwen-Bäckerei und die Residenz am Lindenberg in Thiede. Die CityLand-Magazine finden sich in noch mehr Läden, interessierte Leser sollten einfach nachfragen. Sobald es die Bestimmungen zulassen, werden viele weitere Geschäfte mit den Heften versorgt.

Von Roland Weiterer