Bus-Tickets gibt es nun für die Kurzstrecke in Salzgitter

Für den Öffentlichen Nahverkehr in Salzgitter gibt es neue Fahrscheine. Der Verkehrsverband in der Region Braunschweig hat sein Ticket-System überarbeit, unter anderem bietet er jetzt ein Abo für den Busverkehr nach 9 Uhr an oder eine günstige Möglichkeit, nur für die Kurzstrecke zu buchen.