Bunte Sole hilft der Altstadtschule in Salzgitter-Bad

Die feierliche Verleihung des Integrationspreises „Bunte Sole“ im Herbst 2019 hat nun ein zweites freudiges Nachspiel. Nach der Spende für das Frauenhaus in Lebenstedt kommt nun der Förderverein der Altstadtschule in den Genuss einer finanziellen Hilfe. Sozialdezernent Dr. Dirk Härdrich und die beiden Bunte-Sole-Veranstaltungsorganisatoren Dincer Dinc (Bürgerservice für Migranten) und Sebastian Hendris (Referat Integration der Stadt) überreichten der Vorsitzenden Susanne Bernhard und Vorstand Carina Schnellinger sowie Rektorin Bettina Buttke einen symbolischen Scheck über 1.000 Euro.

Der Bürgerservice, so Dincer Dinc, freue sich, dass dank der Sponsoren so viel Geld zusammengekommen war, dass gleich zwei Spenden an zwei Institutionen fließen, „die beide einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft in Salzgitter leisten würden. Fördervereins-Vorsitzende Carina Schnellinger hat auch schon einen Plan: „Die Altstadtschule möchte Cajons anschaffen, die im Rahmen des Musikprojektes eingesetzt werden sollen. Geplant sind für das laufende Schuljahr Arbeitsgemeinschaften für die Klassen 1 und 2. Diese Cajon-AGs werden von der Schule kostenfrei angeboten, sodass auch Kinder daran teilnehmen können, deren Eltern die Gebühren im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der Musikschule nicht bezahlen können.“

Den städtischen Dezernenten Dr. Dirk Härdrich freut es besonders, dass mit dem Förderverein der Altstadtschule eine Einrichtung unterstützt wird, die mit ihren Aktivitäten die gesamte Schülerschaft erreicht. Vor allem von der musischen Frühbildung ist er begeistert. Dincer Dinc fügte hinzu: „Die AG ist ein Beweis dafür, das Integration nicht nur über Sprache geht. Integration findet überall statt, wo Menschen sich begegnen.“

Der Überschuss aus dem Festabend soll Vereinen oder Verbänden zugute kommen, die sich für das Zusammenleben aller Bewohner in Salzgitter einsetzen. Es war der Stadt und dem Bürgerservice für Migranten als Veranstalter wichtig, dass das Geld an Organisationen oder Personen geht, die nicht ausschließlich in der Integrationsarbeit tätig sind. Damit wollen die Veranstalter zeigen, dass jede ehrenamtliche Arbeit von Bedeutung für die Stadt ist.

Von Roland Weiterer