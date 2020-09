Bündnis streicht das geplante Spielefest in Salzgitter

Salzgitter

Der Weltkindertag am 20. September wird wie überall in Deutschland auch in der Stadt seit mehr als zehn Jahren mit dem Fest „ Salzgitter spielt“ gefeiert. Kinder und Familien tummelten sich stets auf der Wiese am Piratenspielplatz am Salzgittersee. Doch das Bündnis Leben mit Kindern sagt den Termin ab.

„Kontakteinschränkungen und die aktuellen Bestimmungen rund um das Coronavirus verbieten lebhafte Bewegungsspiele“ wie sie für den Tag typisch sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Derzeit sei nicht vorhersehbar, unter welchen offiziellen Vorgaben zur Einhaltung von Hygieneregeln und zum Schutz der Gesundheit ein solches Fest geplant und durchgeführt werden kann. „Aus Verantwortung gegenüber den Kindern und Familien“ habe das Bündnis die Aktion für 2020 gestrichen oder besser verschoben ins nächste Jahr.

Weil das Fest sich als beliebte und zunehmend gefragte Veranstaltung etabliert habe, soll „ Salzgitter spielt“ im kommenden Mai Steigen. „Der bundesweite Aktionstag der Bündnisse für Familien am 15. Mai ist aus unserer Sicht ein geeigneter Termin“, sagen die Bündnissprecher Stephanie Temborius und Daniel Ryll. Das allerdings unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Bestimmungen das Spielen mit etwas verändertem Konzept zulassen.

Am Veranstaltungsort will das Bündnis festhalten. Die Spielfläche soll größer sein und ein Leitsystem sicherstellen, dass Distanz eingehalten werden kann und trotzdem alle Stationen erreicht werden. Die Spielangebote orientieren sich an den Hygieneregeln. Die Idee zu „ Salzgitter spielt“ wurde im Bündnis Leben mit Kindern Salzgitter geboren und maßgeblich durch die Kinder- und Familienbeauftragte koordiniert.

Von Roland Weiterer