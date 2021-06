Die Polizei in Salzgitter sucht einen Brandstifter, der in der Nacht zum Dienstag vermutlich gleich zweimal in den Kellern von Mehrfamilienhäusern in Lebenstedt gezündelt hat. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, sie musste unter anderem sieben Personen aus einer brenzligen Lage befreien.