Salzgitter

In Salzgitter ist am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache eine Lager- und Werkstatthalle einer Dachdeckerei in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde die Halle im Stadtteil Engelnstedt bei dem Brand zerstört. Zudem brannten zwei Firmenfahrzeuge aus. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zur Galerie Großeinsatz für die Feuerwehr in Salzgitter: Bei einem Brand ist am Montagmorgen die Halle einer Dachdeckerei zerstört worden.

Autofahrer hatten den Feuerschein am Nachthimmel bemerkt und gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte nach Polizeiangaben durch das schnelle Eingreifen verhindern, dass die Flammen auch das angrenzende Bürogebäude zerstörten.

Von RND/frs