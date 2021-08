Behind the Rhythm: Musiker aus Salzgitter spielen beim Sommerkino

Wolfenbüttel

Die Zeit des Wartens und Probens ist vorbei. „Wir dürfen wieder live auftreten“, verkündet die Coverband Behind the Rhythm aus Salzgitter. Die fünf Rockmusiker greifen am Freitag, 27. August, um 18.30 beim Open-Air-Sommerkino im Schlosshof in Wolfenbüttel zu den Instrumenten.

„Für uns ist es ein Experiment und eine ganz neue Konstellation, wir spielen, bevor der Queen-Kinofilm „Bohemien Rhapsody“ gezeigt wird“, so Christian Waschkowski, der zusammen mit Jan Breitenfeld, Mitch Müller, Matti Koska und Thomas Hagemann an dem Abend die eineinhalb Jahre Stillstand verabschieden will. „Nach so langer Zeit hat man Angst, in Vergessenheit geraten zu sein.“

Die Band gibt es seit zehn Jahren und sie brennt darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Seit März 2020 hatten das Quintett wie alle anderen Musiker eine Corona-Pause, es konnte nicht auftreten, und in den Lockdown-Phasen war noch nicht einmal die wöchentliche Probe drin. Behind the Rhythm verspricht eine „perfekte Mischung aus altbekannten Evergreen-Rocksongs, aktuellen Hits und Stücken aus anderen Genres, die im rockigen Gewand zum Mitsingen und Tanzen animieren“.

Die Marschroute ist klar. „Authentisch, mitreißend und druckvoll“, wollen die Covermusiker sein, die zum Neustart quasi eine Vorgruppe für Queen sind. Nach ihrem Konzert ist im Sommerkino um 20 Uhr der Film „Bohemian Rhapsody“ zu sehen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Informationen und Ticket gibt es online unter www.filmpalast-wf.de.

Von Roland Weiterer