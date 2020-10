BSF schließt die Eishalle und Schwimmbäder in Salzgitter

Der Sportbetrieb ruht im kommenden Monat in Salzgitter. Die Bäder, Sport und Freizeit GmbH schließt in dieser Zeit ihre Einrichtungen. Die Eissporthalle am Salzgittersee, das Stadtbad in Lebenstedt sowie das Solewellenbad, das Sauna-Land und der Fitness-Treff in Salzgitter-Bad bleiben vom 2. bis 30. November zu.