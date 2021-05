BGE meldet einen Erfolg in 850 Metern Tiefe in Salzgitter

Salzgitter

Beim Bau des geplanten Endlagers Konrad bei Bleckenstedt meldet die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen Erfolg in 850 Metern Tiefe. Dort haben Bergleute die räumlichen Voraussetzungen für den Bau der Umladestation geschaffen, um später den radioaktiven Abfall über den Schacht in die Lagerkammern bringen zu können.

Ungeachtet der Kritik aus der Region setzt die BGE den Bau des Endlagers fort, das ab 2027 mit schwach- und mittelradioaktiven Müll beliefert werden soll. Die Abfallbehälter sollen dann mit dem Förderkorb in die Tiefe gefahren und umgeladen werden. Für die Station musste ein großer Hohlraum unter Tage geschaffen werden, so die BGE.

Bergleute haben Ende April den letzten von mehr als 2.800 Gebirgsankern zehn Meter tief in das Gestein getrieben. Diese bilden mit einer etwa 15 bis 20 Zentimeter dicken Betonschicht das Grundfundament des Tunnelbauwerks, in dem die Umladestation entsteht. Die Arbeiten in rund 850 Metern Tiefe konnten damit „nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten“ erfolgreich abgeschlossen werden, meldet die BGE. „Das ist ein wichtiger Schritt für den Bau des Endlagers“, sagt deren technische Geschäftsführer Dr. Thomas Lautsch. Er spricht von einer „bergbauliche Herausforderung, die wir nun gemeistert haben – und das ohne einen meldepflichtigen Unfall“.

Die Bauarbeiten für die Umladestation hatten im Herbst 2017 begonnen. Damals wurde die Schachtröhre in einer Tiefe zwischen 840 und 875 Metern im Durchmesser von ursprünglich sieben auf neuneinhalb Meter vergrößert. Der benötigte Hohlraum hat einen Durchmesser von bis zu 13 Metern und eine Länge von 60 Metern. 9.400 Kubikmeter Gestein mussten für den Bau ausgebrochen und abtransportiert werden.

Das geologische Verhalten machte laut BGE eine Anpassung des Ausbaukonzeptes notwendig. „Die Verzögerungen blieben insgesamt gering und der Bau konnte nahezu planmäßig abgeschlossen werden“, schreibt die BGE. „Zwar haben wir hier etwas Zeit verloren. Wichtiger ist aber, dass wir einen sicheren Ausbau gewährleisten, der für die Betriebsphase des Endlagers nahezu wartungsfrei sein wird“, sagt Dr. Thomas Lautsch.

Der große Durchmesser der Strecke ist notwendig, um den sogenannten Portalhubwagen, der später die Abfallgebinde aus dem Förderkorb auf ein Transportfahrzeug hebt, in der Umladestation unterbringen zu können. Bis die Bauarbeiten weitergehen können, dauert es noch einige Zeit. Zuerst muss der sogenannte Gebirgsdruck abklingen beziehungsweise sich neu verteilen, so die BGE. „Das kann mehrere Monate dauern und wird weiterhin durch ständige geotechnische Messungen beobachtet.“

Von Roland Weiterer