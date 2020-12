Die Mitarbeiter der Avacon-Standorte in Salzgitter und Helmstedt haben Spenden gesammelt für die gute Sache. Das eingenommene Geld wurde von der Unternehmensleitung aufgestockt, so dass für das Stadtgebiet insgesamt 11.500 Euro zusammenkamen, von denen 2.500 Euro an die Lebenshilfe in Gebhardshagen flossen.