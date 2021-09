Autobahn für Radfahrer zwischen Braunschweig und Salzgitter

Salzgitter

Für gute zwei Wochen wird jetzt gezählt: An acht Punkten werden aktuell Zweiradfahrer auf möglichen Trassenführungen der geplanten Radschnellwege zwischen Braunschweig-Wolfenbüttel-Salzgitter gezählt. Die Städte Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter planen zusammen mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig Radschnellverbindungen, die Braunschweig mit Salzgitter und Wolfenbüttel verbinden.

Diese neuen Radschnellwege schaffen die Voraussetzung für schnelle, komfortable und klimaschützende Radmobilität zwischen den verschiedenen Zentren. Die jetzt anstehenden Zählungen von zweirädrigen Fahrzeugen (Fahrräder, E-Bikes etc.) sollen helfen, die unter Abwägung aller Ansprüchen beste Trassenvariante zu finden. Die so gewonnenen Daten fließen in ein Verkehrsmodell ein, das über entsprechende Simulationen Angaben zur Verkehrsnachfrage bezogen auf die Trassenwahl gibt.

Dieses Verfahren ist in der Straßenplanung Standard und wird seit Jahrzehnten im Straßenbau für die Trassenfindung eingesetzt. Die Region Braunschweig wird dieses Verfahren jetzt für die Radschnellwegeplanung adaptieren und ist damit Vorreiter in der Radverkehrsplanung. Die Zählung generiert Daten, die das digitale Verkehrsmodell auf die tatsächlichen Verkehrsverhältnisse hin eicht – ein entscheidender Baustein, um im Ergebnis die bestmögliche Trasse für den Radschnellweg festzulegen.

Dies wird dann bei der Gesamtabwägung, in der auch weitere Belange wie zum Beispiel die des Naturschutzes berücksichtigt werden, einbezogen. Die Zählungen werden zwischen den drei Städten Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter organisiert. Der genaue Korridor erstreckt sich in Nord-Südrichtung grob zwischen der Alten Frankfurter Straße (Braunschweig) und Thiedestraße (B 248) in Rüningen im Westen und der Leipziger Straße bis zur B 79 in Melverode/Stöckheim im Osten.

Die Geräte werden innerhalb des Zählzeitraumes vom 21. September bis 7. Oktober 2021 einmal umgesetzt, um eine sichere Datengrundlage zu bekommen. Die Geräte wurden dem Regionalverband Großraum Braunschweig auf Vermittlung der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen und Bremen (AGFK) vom Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt.

Die Erfassung der Radfahrerinnen und Radfahrer erfolgt über druckluftgefüllte Schläuche, die quer über die erfassten Wege gelegt werden. Deshalb sei es wichtig, diese Schläuche nicht zu umfahren. Wer Beschädigungen oder eine Nichtfunktion der Zählstellen feststellt, wird gebeten dies dem Regionalverband unter Telefon (0531) 24262163 oder per Email an Rainer.Bier@Regionalverband-Braunschweig.de mitzuteilen.

Von Roland Weiterer