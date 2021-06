Auf dem MTV-Platz in Salzgitter-Bad geht es richtig rund

Salzgitter

Von der „Kunst der effizienten Fortbewegung“ ist die Rede, wenn Aktive über Stock und Stein springen, über Mauern und Gerüste klettern, einfach den kürzesten Weg von A nach B nehmen. „Parkour für Kids“ nennt sich die Sportart, die der MTV Salzgitter neu ins Programm genommen hat. Und das Interesse ist riesig, gerade nach der langen Pause durch die Corona-Pandemie. Innerhalb einer Stunde waren die Plätze ausgebucht.

Zehn Kinder zwischen sieben und zehn Jahren treffen sich jeden Donnerstag für eine Stunde, um auf dem Gelände und im Wald drumherum zu lernen, wie sie Hindernisse in der Natur überwinden können, ohne dabei auf die Nase zu fallen oder sich anders zu verletzen. Sie sollen „elegant drüber“ kommen, wie es Anke Brennecke formuliert, die als stellvertretende MTV-Vorsitzende für neue Sportangebote zuständig ist und sich über die Resonanz freut. „Die Nachfrage war sehr groß. Wir überlegen, einen zweiten Kurs anzubieten, auch für ältere Kinder.“

Manche der kleinen Teilnehmer konnten kaum schlafen, so aufgeregt waren sie vor dem Start, verrät Anke Brennecke. Der Verein nimmt damit einen Trend auf. „Die Kinder lieben es, sich draußen zu bewegen und ohne Grenzen.“ Der Vorteil: Dieser Sport lässt sich überall betreiben, sogar daheim oder vor der Haustür. Wer allerdings voran kommen will, der muss die Bewegungsabläufe trainieren und auch eine gute Kondition haben.

„Die Kinder sollten sich mehr bewegen“, findet Parkour-Läufer Timo Scharf, der sich um das richtige Training kümmert. Er geht mit den jungen Aktiven in den Wald und schaut, welche natürlichen Begebenheiten dort warten. Steigungen rauf und runter, über Baumstümpfe springen und am Ende noch zum Abkühlen ins Wasser. Pausen gibt es kaum, auch wenn einer mal etwas meckert. Am Ende zogen alle mit und ließen sich anstecken vom Teamgeist, beschreibt Timo Scharf den Auftakt. Auf eines können sich die Eltern verlassen: „Die Kinder sind danach richtig kaputt und geschafft.“

Von Roland Weiterer