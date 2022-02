Anschubhilfe für die Auto-Industrie in Salzgitter und der Region

Salzgitter

Auf Initiative der IG Metall steht die Entwicklung einer regionalen Transformationsstrategie in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie seit Jahresbeginn auf der Agenda der Allianz für die Region. Und jetzt gibt es auch Geld. Knapp 7,6 Millionen Euro fließen für die Umsetzung aus Mitteln des Zukunftsfonds Automobilindustrie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz bis Juni 2025 in die Region.

Mit dem neuen Förderprojekt „Regionales Transformationsnetzwerk Südostniedersachsen zur Entwicklung einer regionalen Transformationsstrategie in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie“, oder kurz ReTraSON, will die Allainz gemeinsam mit Partnern der regionalen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Gewerkschaften, Verbänden und Kammern die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transformation in der Region schaffen. Ziel ist es, entscheidende Impulse zu setzen und ein regionales Netzwerk aufzubauen, in der alle relevanten Akteure und Institutionen innovative Strategien und Handlungsinitiativen gemeinsam erarbeiten.

„Die Automobilindustrie ist eine tragende Branche unseres Wirtschaftsstandorts. Diese Stärke wollen wir auch in Zukunft sichern. Regionale Kooperationen sind ein zentrales Instrument, um die Transformation der Branche hin zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung voranzutreiben“, sagt Udo Philipp, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Mit Blick auf Südostniedersachsen ergänzt Wendelin Göbel, Geschäftsführer der Allianz für die Region: „Wir wollen unsere Region Braunschweig-Wolfsburg als eine der führenden Mobilitätsregionen weiter stärken. Deshalb müssen wir konkrete Lösungen und Geschäftsmodelle auf regionaler Ebene gemeinsam entwickeln, damit die anstehenden Herausforderungen von allen Unternehmen in der Region gemeistert werden.“

Die Automobilindustrie befindet sich seit einigen Jahren in einem fundamentalen Strukturwandel. Digitalisierung, Elektrifizierung, autonomes Fahren sowie neue Mobilitätsdienstleistungen verändern nachhaltig die Märkte, Produkte, Arbeitsprozesse, Qualifikationsanforderungen und Geschäftsmodelle der Automobilhersteller- und Zulieferindustrie. Die Region steht als einer der wichtigsten Industrie- und Automobilstandorte in Europa vor besonderen Herausforderungen mit Blick auf die technologische, ökologische und ökonomische Zukunftsfähigkeit.

„Von der Transformation der Automobilindustrie sind in unserer Region cirka 200.000 Beschäftigte aus der Mobilitätswirtschaft und angrenzenden Industrien massiv betroffen. Auch in Zeiten eines solch tiefgreifenden Wandels liegt es in der Verantwortung aller regionalen Akteure, den Menschen, den Beschäftigten in den Betrieben ebenso wie der nachfolgenden Generation Perspektiven für Arbeit und soziale Sicherheit zu eröffnen. Deshalb sind die Förderung der Innovationsfähigkeit und der Wertschöpfung für den Erhalt und den Ausbau der Standorte und Arbeitsplätze in der Region für uns ganz zentrale Ziele des neuen Projektes“, sagte Matthias Wilhelm, erster Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine.

„Unser Ziel ist es, in den kommenden dreieinhalb Jahren eine kooperative Transformationsstrategie für unsere Region zu erarbeiten“, fasst Thomas Ahlswede-Brech, Programmleiter Mobilität bei der Allianz für die Region, zusammen. Die wolnen die Projektpartner auf einer Abschlussveranstaltung voraussichtlich Mitte Juni 2025 der Öffentlichkeit vorstellen. Zur Unterstützung des Transformationsprozesses hatte die Bundesregierung im November 2020 die Einrichtung eines „Zukunftsfonds Automobilindustrie“ mit einer Milliarde Euro Fördermitteln beschlossen. Den Vollantrag stellte die Allianz für die Region Anfang November 2021 auf Initiative der drei IG Metall Geschäftsstellen Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter-Peine.

Von Roland Weiterer