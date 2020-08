Wohnbau kauft Gelände - An der Marktstraße in der Altstadt in Salzgitter-Bad tut sich was

Noch ist nichts zu sehen, aber an der Marktstraße in der Altstadt in Salzgitter-Bad tut sich was. Die Wohnbau Salzgitter, Tochtergesellschaft der Stadt, hat das Gelände gekauft und plant einen Neubau.