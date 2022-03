Alstom Salzgitter: Verhandlungen über den NT77-Auftrag laufen

Salzgitter

Was wird aus dem Großauftrag des Norwegischen Bahnbetreibers Norske Tog im Wert für Alstom? Der Konflikt liegt weiter auf dem Tisch, die Verhandlungen laufen. Vor gut einer Woche kamen der Standortbetriebsrat aus Salzgitter, die IG Metall und Vertreter des Unternehmens zusammen. Denn der Konzern will die Rohbaufertigung für den NT77 nach Wrocław zu verlagern, obwohl laut Betriebsrat „der Auftrag nach Anstrengungen am Standort zur Senkung des Stundensatzes gewonnen worden und laut dem 2019 abgeschlossenen Standortsicherungstarifvertrag auch dort zu fertigen ist“.

Allerdings ist für den Konzern der Stahlrohbau langfristig in Deutschland nicht zu halten, er will das Werk in Salzgitter stattdessen auf eine erweiterte Aluminiumfertigung für Doppelstockfahrzeuge ausrichten, teilt der Betriebsrat mit. Dieser hat gemeinsam mit der IG Metall einen zwölf Punkte umfassenden Forderungskatalog aufgestellt, wie sich der Abzug der Stahl- oder NT77-Rohbaufertigung kompensieren ließe.

„Dieser beinhaltet Forderungen nach Auslastungsgarantien, Technologie- und Kompetenzzuweisungen sowie Qualifizierungsprogrammen für die Neuausrichtung des Standortes“, so Baki Erkoc, Betriebsratsvorsitzender. Nach dessen Worten haben sich die Altsom-Vertreter und die Arbeitnehmervertreter verständigt, den Zwölf-Punkte-Plan zur „Verhandlungsgrundlage“ zu machen.

„Bis zum 30. März wird die Arbeitnehmervertretung dazu einen Vorschlag für die Modifikation des Standortsicherungstarifvertrages vorlegen“, kündigt Baki Erkoc an. Übergreifende Themen, wenn es um geplante Verlagerungen geht und die damit verbundene Transparenz der Vorgänge, sollen mit allen Arbeitnehmervertretungen der deutschen Standorte verhandelt werden. Baki Erkoc: „Wir werden weiter über den Fortgang der Verhandlungen berichten.“

Von Roland Weiterer