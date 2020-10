Alles im grünen Bereich bei der Feuerwehr in Salzgitter

Salzgitter

Die IST-Analyse des Feuerwehrwesens für die Stadt liegt vor. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Gutachten, das nach Worten der Verwaltung „keine unerwarteten Erkenntnisse“ an den Tag gebracht hat: Das Zusammenwirken zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr für ein intaktes Löschwesen ist „notwendig, sinnhaft und bedarfsgerecht“.

Der Rat hatte im Juni 2018 die Verwaltung beauftragt, das Feuerwehrwesen in Salzgitter untersuchen zu lassen. Die Lülf und Rinke Sicherheitsberatung übernahm den Auftrag und hat die Ergebnisse mittlerweile den Feuerwehren und den Politikern vorgestellt.

Ein Argument gibt es nun schriftlich. An den beiden Standorten der Berufsfeuerwehr in Lebenstedt und Salzgitter-Bad ist nicht zu rütteln, sie sind „zur Risikoabdeckung zwingend erforderlich“, so das Fazit. Deshalb kommt die Stadt nicht umhin, die Wache in Salzgitter-Bad neu zu bauen und in Lebenstedt zu sanieren. „Der Rat hat die Mittel für die Sanierung schon bereit gestellt“, betont Oberbürgermeister Frank Klingebiel.

Zwei weitere Punkte dürften ihn und die Verantwortlichen freuen: Die fahrzeugtechnische Ausstattung aller Einheiten ist auf einem sehr guten Stand und die personelle Struktur der Freiwilligen Feuerwehr gilt durch die gute Arbeit in den Kinder- und Jugendfeuerwehren für die nächsten Jahre als gesichert. Frank Klingebiel. „Das Gutachten bestätigt einige Erkenntnisse und zeigt Herausforderungen.“

Er hebt die gute Altersstruktur bei den Feuerwehren heraus. 180 Jugendliche stünden demnach in den nächsten fünf Jahren bereit. Auch bei den Fahrzeugen sei die Stadt gut aufgestellt, so der OB. „Wir haben da richtig geklotzt.“ Das Erfolgsrezept sei aber das gute Miteinander der Berufsfeuerwehr und freiwilligen Einsatzkräfte. Keiner von ihnen allein würde den Sicherheitsstandard erfüllen. Dem Oberbürgermeister ist wichtig: „Wir können stolz sein auf die Leistung der Feuerwehrleute.“

Allerdings sind die 29 Liegenschaften der Ortsfeuerwehren für einen bedarfsgerechten Brandschutz in der Stadt laut Gutachten nicht zwingend notwendig, aber historisch gewachsen und auch ein wichtiger Bestandteil in vielen Dorfgemeinschaften. Bei 18 Freiwilligen Feuerwehren stellt sich laut Frank Klingebiel die Frage, ob sie entbehrlich wären. Zusammenschlüsse soll es aber „nur auf ausdrücklich freiwilliger Basis“ geben. „Fusionen können nur von unten wachsen und nicht von oben verordnet werden“, findet der OB.

Die Feuerwehrhäuser sind allerdings zu einem großen Teil renovierungs- und sanierungsbedürftig. Die Verwaltung schlägt vor, ein tragfähiges Sanierungskonzept unter Beteiligung der Feuerwehren zu erstellen. Die Ergebnisse aus dem Gutachten landen nun in Arbeitsgruppen, in dem das Stadtkommando und die Freiwilligen Feuerwehren sitzen, temporär ergänzt um die Werksfeuerwehren. Sie sollen bis zum Jahresende 2021 nun Beschlussvorlagen für die Politik erstellen, wie es mit dem Feuerwehrwesen in Salzgitter weitergeht.

Von Roland Weiterer