Alles „absolut authentisch“ bei „Bock auf Rock“ in Salzgitter-Bad

Salzgitter

Der gemeinnützige Verein „Bock auf Rock“ richtet wieder ein doppeltes Festival in Salzgitter-Bad aus. Die erste Runde startet am Samstag, 12. März, um 18 Uhr in der „Arche 4“ am Martin-Luther-Platz 4. Zu Gast sind vier Bands unterschiedlichsten Alters, die voneinander lernen sollen. „Ein Effekt, der so gewollt ist“, so der geschäftsführende Vorstand aus Bastian Bartsch und Marcel Hallensleben. „Wir möchten einfach alle Menschen zusammenbringen und zusammen feiern, denn Musik verbindet.“

Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Das Platzkontingent ist auf 100 Zuschauer und Zuschauerinnen begrenzt. Karten für fünf Euro gibt es ausschließlich im Vorverkauf über die Internetseite www.bock-auf-rock-sz.de. Vor Ort gelten die Regeln der jeweils gültigen Corona-Schutz-Verordnung. Für Getränkebestellungen kommt eine eigens entwickelte Festival-App zum Einsatz.

Zum Auftakt soll Lucys Darling aus Braunschweig mit ihrem Indie-Rock, dem mehrstimmigen Gesang sowie einem harmonischen und durchdachten Songwriting dem Publikum richtig einheizen und es zum Glühen bringen. Als zweite Band darf El Andaluz aus Wolfenbüttel die Bühne erobern mit ihrer Mischung aus verschiedenen musikalischen Inhaltsstoffen: Der leicht prickelnde Blues, die herben Texte, der köstliche Rock aus dem üppigen Vorharzland und der charmante Witz werden mit handerlesenem Pop gepaart und durch einen süßen Riff im Abgang gekrönt.

Mit Quorum X aus Hildesheim geht es danach zurück in den Fusion-Sound der 80er Jahre. Die vier jungen Männer stehen auf anspruchsvolle und handgemachte Musik, ihr eigener Sound zeichnet sich durch Vielfalt aus. Abgerundet wird der Abend durch Stereo Start aus Braunschweig. Die Band besticht durch deutschsprachigen Indie-Rock.

„Gepunktet wird besonders durch Ehrlichkeit und unfassbar großer Liebe zur Musik“, wirbt der Verein für Jugendkulturarbeit für sein Festival, dessen zweiter Teil für den 5. November geplant ist. Bei „Bock auf Rock“ werde „absolut authentisch gespielt“, heißt es in der Ankündigung. Das Publikum könne „die Energie und Leidenschaft förmlich spüren“.

Von Roland Weiterer