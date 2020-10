Abschalten und wohlfühlen in der Maria-Montessori-Schule in Salzgitter

Salzgitter

Auch wenn die Corona-Pandemie den Einsatz im Schulalltag verhindert hat, der neue Snoezelen-Raum in der Maria-Montessori-Schule in Lebenstedt ist mittlerweile eröffnet. Dank Spenden der Braunschweiger Hans-und-Helga-Eckensberger Stiftung sowie der Bürgerstiftung Salzgitter gibt es nun einen Ort speziell zum Wohlfühlen und Abschalten.

„Einfach zur Ruhe kommen“ lautet das Ziel beim Snoezelen, verrät Elke Lunke, pädagogische Mitarbeiterin an der Maria-Montessori-Schule, einer Förderschule für geistige Entwicklung. Die Kinder und Jugendlichen können sich in dem Zimmer entspannen, der Aufenthalt soll alle Sinne anregen.

Auf die jungen Nutzer wartet eine bequeme Einrichtung. Ein Wasserbett mit Vibrationsmodul ist dabei, das über eine Musikanlage gesteuert wird. Es gibt einen Schaukelsessel, eine Wassersäule und einen Wasserfall mit Projektoren, die Lichtreflexe an die Wände werfen. Unter der Decke dreht sich eine Spiegelkugel

Allerdings hat die Corona-Epidemie die Pläne der Schule gestoppt. Wegen der Hygiene-Auflagen konnte der Raum noch nicht genutzt werden. „Aber die Planungen dafür laufen“, so Elke Lunge bei der offiziellen Eröffnung.

„Das Konzept ist schlüssig und passt gut in unsere Förderstrategie“, sagt Rainer Krause, Vorstandssprecher der Bürgerstiftung, die sich mit 4.000 Euro beteiligte. „Wir wollen helfen, damit sich die Kinder entspannen und die Therapien annehmen können.“

Wolfgang Michael Müller, stellvertretender Vorsitzender der Eckensberger-Stiftung, kennt das Snoezelen schon aus anderen Häusern und ist von der „Wirkungsweise voll überzeugt“. Das Angebot erfüllt die Förderkriterien, zu denen Soziales, Bildung und Kultur zählen. Knapp 10.000 Euro flossen aus Braunschweig, damit die Kinder „medizinisch muskulös gelockert werden können“.

Ganz in weiß und mit einem abgehängten Himmel lädt der Raum zum Verweilen ein. Die Stadt kümmerte sich um die Renovierung, auch der Förderverein brachte sich finanziell ein in das Projekt. „Wir haben nun viel mehr Möglichkeiten zur Entspannung für die Schüler“, freut sich Rektor Christian Wienecke. Die Mädchen und Jungen mit Entwicklungsrückständen erhielten so die Chance, „ihren Körper wahrzunehmen und zu entspannen“. Sie könnten so ihren Alltag besser gestalten. Die Wirkung des Raumes sei nicht zu übersehen, findet Christian Wienecke.

Die Marai-Montessori-Schule wird mittlerweile von 118 Kindern und Jugendlichen besucht. Für Christian Wienecke ist es generell wichtig, dass auch eine Förderschule im Fokus steht und die Schüler optimale Voraussetzungen hätten, ihre Ressourcen zu nutzen.

Von Roland Weiterer