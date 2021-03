Abgeordneter aus Salzgitter bekämpft den Mindestlohnbetrug 

Salzgitter

Mit einer neuen Internetseite soll dem Mindestlohnbetrug der Kampf angesagt werden. Unter der Adresse www.mindestlohnbetrug.de können Hinweise auf Unternehmen gegeben werden, die ihre Beschäftigten um den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 9,50 Euro pro Stunde prellen. Die Hinweise werden an die für die Kontrollen zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls weitergeleitet.

Das Projekt hat Salzgitters Bundestagsabgeordneter Victor Perli (Die Linke) in die Wege geleitet. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) geht in einer Analyse für den Deutschen Gewerkschaftsbund von 2,4 Millionen Beschäftigen aus, die den gesetzlichen Mindestlohn nicht erhalten, obwohl er ihnen zusteht.

Victor Perli fordert mehr Kontrolleure und härtere Strafen gegen Mindestlohnbetrug Dieser sei kein Kavaliersdelikt, sondern „knallharte Wirtschaftskriminalität“, die stärker verfolgt werden müsse. Nach seien Worten werden bislang „ nur ein bis zwei Prozent der Fälle“ aufgedeckt. „Jeder Parkplatz wird schärfer kontrolliert als die Einhaltung des Mindestlohns. Mit dem Meldeportal soll der Aufklärungsdruck erhöht werden. Es werden nicht nur die Beschäftigten betrogen, sondern auch die Sozialkassen und die Betriebe, die sich an die Regeln halten“, so der Abgeordnete. Er verweist darauf, dass es in Großbritannien eine telefonische Hotline gebe, die Hinweise auf Mindestlohnbetrug annimmt. Derartige Angebote fehlten in Deutschland.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat 2020 bundesweit 133.559 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, in Niedersachsen waren es 10.591. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf Victor Perlis Anfragen hervor. Nur ein Teil entfällt auf Verstöße beim Mindestlohn.

