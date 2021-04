Hannover

Mit dem Gang vor Gericht wollen Niedersachsens Grüne Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) zur Transparenz bei umstrittenen Wolfsabschüssen bewegen. Dazu reichten Landtagsabgeordnete eine Verfassungsklage beim Staatsgerichtshof in Bückeburg ein.

Der Abschuss der rechtlich streng geschützten Tiere ist nur möglich, wenn es sich um erwiesen problematische Tiere handele, argumentieren die Grünen. Lies habe in den vergangenen Wochen jedoch drei Tiere abschießen lassen, die keine Problemwölfe gewesen seien, darunter zwei Welpen, so die Grünen. Der frühere Landwirtschaftsminister Christian Meyer wiederholte seinen Vorwurf, dass Lies „mit Wild-West-Methoden“ vorgehe.

Wolf in Niedersachsen: Hebelt Lies die Rechte der Abgeordneten aus?

Noch vor einem Jahr habe der Umweltminister seine Abschussgenehmigungen öffentlich gemacht, jetzt jedoch unter dem Hinweis auf sehr emotionale Diskussionen in den sozialen Medien darauf verzichtet. „Das sind fadenscheinige Begründungen, die man auch bei anderen politischen Konflikten anführen könnte“, sagte der Grünen-Rechtsexperte Helge Limburg. Man wolle überhaupt keine Auskunft darüber, welcher Jäger die Raubtiere entnommen habe, betonte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg: „Aber die Frage, wie viele Wölfe entnommen werden sollen, gehört in die politische Erörterung.“ Die Grünen warfen Lies vor, die Abgeordnetenrechte auszuhöhlen. Auch auf einfache Anfragen etwa zur Zahl der Problemwölfe in Niedersachsen habe man keine Antwort erhalten.

Urteil wohl erst in einem Jahr

Die Grünen sind zuversichtlich, dass der Staatsgerichtshof in ihrem Sinne entscheiden wird. Denn er habe in ähnlichen Streitfällen im Sinne der Abgeordneten geurteilt. Die mündliche Verhandlung in Bückeburg werde wohl im Herbst stattfinden. Allerdings rechnet Limburg damit, dass es erst in einem Jahr zu einem Urteil des Staatsgerichtshofs kommen wird.

Von Michael B. Berger