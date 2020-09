In Niedersachsen haben Wölfe in den vergangenen Monaten mehrfach Großpferde und Ponys angegriffen und getötet. In der Landespolitik mehren sich die Stimmen, die den Abschuss von Wölfen fordern. Umweltminister Olaf Lies (SPD) will die Zahl auf 100 Alttiere und 500 insgesamt begrenzen.