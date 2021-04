Hannover

Der Gipsabbau im Südharz bleibt umstritten – zwischen der Gipsindustrie und Umweltschützern. Am Donnerstag erreichte der vor allem in der Harzregion entstandene Konflikt auch den Landtag. Nach bisherigen Entwürfen des Landesraumordnungsprogrammes könnten noch einmal 40 Hektar als mögliches Abbaugebiet für die Gipsindustrie ausgewiesen werden. Dafür streitet die Wirtschaft, doch Naturschutzverbände ebenso wie der örtliche Landkreis sind strikt dagegen. Sie fürchten, dass ein für Europa bedeutendes Gipskarstgebiet verloren gehen könnte. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nahm am Donnerstag 3000 Unterschriften eines Online-Appells „Den Harzer Gipskarst retten“ entgegen, den der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) initiiert hatte. Unterdessen ist die Landesregierung sich noch nicht ganz einig, ob und wie sie das Landesraumordnungsprogramm ändern soll.

Wird der 2002 verhandelte „Gipsfrieden“ aufgekündigt?

„Die Südharzer Gipskarstlandschaft ist von internationaler Bedeutung“, sagt der Geologe Friedhart Knolle, der für den BUND streitet. Das Südharzer Gebiet, das sich auch in die Nachbarländer Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt, sei ein Hotspot der biologischen Vielfalt. Auch deshalb habe man 2002 einen sogenannten „Gipsfrieden“ geschlossen, der Abbaumöglichkeiten einschränkte. Durch eine veränderte Raumplanung würde dieser „Gipsfrieden“ aufgekündigt, argumentiert Knolle. Er findet es einen „Skandal“, dass der wertvolle Gips nach wie vor als einfacher Baustoff verwendet wird. Weitsichtiger wäre es, wenn das Land Niedersachsen verschärft über das Recycling von Gips nachdenken würde, anstatt einen weiteren Ausbau des Naturgipses zuzulassen.

Die Grünen haben im Landtag einen Entschließungsantrag eingebracht, die Pläne zu stoppen. Der Abgeordnete Christian Meyer sagte, in die bisherige Raumordnung seien „eins zu eins“ die Wünsche der „Gips-Lobby“ eingeflossen. „Das ist kein Kompromiss sondern die Aufkündigung des noch in der Regierung Sigmar Gabriels geschlossenen Kompromisses.“ Meyer lobte Umweltminister Olaf Lies (SPD), der im März dieses Jahres ein Umdenken angedeutet habe. Lies selbst sagte in der kurzen Landtagsdebatte am Donnerstag nur, dass er vor Ort ein Gespräch mit der Gipsindustrie gehabt habe.

Lies sucht offenbar nach einem neuen Weg

Offenbar sucht Lies aber nun nach einer neuen Lösung. „Ziel ist nun, in den gemeinsamen Dialog zwischen Naturschutz und Wirtschaft einzutreten und zusammen zu erarbeiten, wie man den Gipsabbau in Niedersachsen auch perspektivisch entwickeln und wie man auch hier wirtschaftliche Interessen und Naturschutz in Einklang bringen kann – ganz so, wie es beim Niedersächsischen Weg auch schon gelungen ist“, erklärte das Umweltministerium auf HAZ-Nachfrage. Man befinde sich bei der Neuauflage des Landesraumordungsplanes „noch mitten im Beteiligungsverfahren“, also im Entwurfsstadium. „Wir werden die vorgetragenen Argumente sehr genau prüfen“, sagte auch die für Raumordnung zuständige Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) brachte in einem Einwurf in der Parlamentsdebatte „bis zu 500 Arbeitsplätze“ ins Spiel, die abgebaut werden könnten, wenn die Industrie keinen Gips mehr im Harz abbaue. Daran erinnerte auch Vertreter von FDP und CDU. Der Duderstädter Abgeordnete Thomas Ehbrecht (CDU) sagte, die diskutierten 40 Hektar seien nur ein Bruchteil der 4000 Hektar großen Karstlandschaft. Der Osteroder Abgeordnete Karl-Heinz Hausmann (SPD) warf ein, man solle es der Gipsindustrie „nicht zu leicht machen“. Es gebe Erweiterungsmöglichkeiten in Bad Sachsa und andere Möglichkeiten, über die man reden müsse.

Allein in Niedersachsen sind nach Angaben des BUND bereits heute über 570 Hektar im Südharz vom Gipsabbau betroffen. Dazu kämen möglicherweise die umstrittenen 40 Hektar als Vorranggebiete für den Gipsabbau.

Von Michael B. Berger