Die von der Staatsanwaltschaft Osnabrück beantragte Durchsuchung zweier SPD-geführter Bundesministerien in der letzten Phase des Bundestagswahlkampfes beschäftigt weiter die Landespolitik. Der scheidende Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Helge Limburg, wirft Landesjustizministerin Barbara Havliza (CDU) vor, ihrer Aufsichtspflicht nicht gerecht zu werden und eine rechtlich zweifelhafte Durchsuchung auf eine einzelne Staatsanwältin abzuwälzen. Das Bundesjustizministerium hat unterdessen Beschwerde in Osnabrück eingelegt. Sie sieht in der Aktion die gebotene „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ missachtet, wie eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums am Freitag der HAZ bestätigte.

Am 9. September, gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl, waren eine Staatsanwältin und ein Staatsanwalt in dem von Scholz geführten Finanzministerium wie auch im von Christine Lambrecht geführten Bundesjustizministerium vorstellig geworden, begleitet von Polizisten in Zivil. Die Staatsanwälte ermittelten wegen mehrerer Geldwäscheverdachtsmeldungen bei Banken aus dem Osnabrücker Raum, die von der Antigeldwäscheeinheit FIU (Financial Intelligence Unit), einer dem Finanzministerium unterstellten Behörde, nicht an deutsche Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden seien.

Gab es wirklich Verdunkelungsgefahr?

Angeblich, so die Osnabrücker Staatsanwaltschaft, habe Verdunklungsgefahr bestanden. Deshalb die sogenannte Razzia, die vom Bundesjustizministerium als völlig überzogen betrachtet wird, und von Sozialdemokraten als Eingriff in den Wahlkampf bewertet wurde.

Für Stirnrunzeln sorgt bei dem Grünen Limburg wie auch dem Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Wiard Siebels, weiterhin die Frage, warum vier Wochen zwischen dem Abfassen des Durchsuchungsbeschlusses und der spektakulären Aktion in der Endphase des Bundestagswahlkampfes lagen. Zwischendurch war die Staatsanwältin in den Urlaub gefahren. Warum sie dies trotz der behaupteten Verdunklungsgefahr überhaupt noch tat, konnte Justizministerin Havliza auf Nachfragen von Limburg nicht beantworten.

„Allein die zuständige Staatsanwältin“ habe umfassende Kenntnis über den aktuellen Sachstand des Ermittlungsverfahrens gehabt, schrieb Havliza jetzt an den Abgeordneten. Deshalb habe die Staatsanwältin auch die Durchsuchungsmaßnahmen im Bundesfinanzministerium begleitet.

Merkwürdige Pressemitteilung

In einer Pressemitteilung war zwar von Ermittlungen „in alle Richtungen“ die Rede. Allerdings sollte auch untersucht werden, „ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung“, also Scholz, in Entscheidungen der FIU eingebunden gewesen seien. Diese Pressemitteilung hat das Landesjustizministerium inzwischen als „ungeschickt“ bezeichnet. Diese sei vom Pressesprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft verfasst und vom Leiter der Behörde, Bernhard Südbeck, abgesegnet worden, schrieb Havliza jetzt. Südbeck gilt als CDU-Mann.

Havliza war nach eigenen Worten bei einer Osnabrücker Veranstaltung vier Tage vor den Durchsuchungen informiert worden, allerdings nur vage. Sie hat trotz der brisanten Mitteilung aber nicht nachgefragt. Das Justizministerium in Hannover war offiziell erst von der spektakulären Durchsuchung informiert worden, als sie bereits lief – ein ungewöhnlicher Vorgang.

So sieht auch SPD-Mann Siebels trotz der von Landesjustizministerin Havliza gegebenen Unterrichtung noch weiterhin offene Fragen. „Die Beschwerde des Bundesjustizministeriums gegen den Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Osnabrück zeigt, dass der Sachverhalt auch juristisch noch nicht abschließend geklärt ist“, sagt Siebels. Man werde sich die Sache genau anschauen.

