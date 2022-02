Hannover

Der niedersächsische Landtag ist nicht mehr ganz dicht – knapp vier Jahre nach dem Abschluss der millionenteuren Runderneuerung. Seit mehreren Wochen dringt Wasser in das umgebaute Leineschloss ein. War zunächst nur ein kleiner Bereich am Rande des Plenarsaals betroffen, ist der zweite Schadensbereich für Besucher kaum zu übersehen: Ein großer Wasserfleck zeichnet sich an der Decke der Portikushalle ab. Ein Gerüst wurde aufgebaut, um die Ursache zu lokalisieren. Doch das gestaltet sich offenbar schwierig.

Wasser kommt von außen

„Wir wissen, es ist Wasser. Wir nehmen an, es kommt von außen“, kommentierte Landtagssprecherin Anne-Ly Do das feuchte Problem. Bisher sei nur festgestellt worden, wo das Wasser im Dachraum entlang fließe. „Es ist noch nicht ganz klar, wo es eintritt. Und das wäre wichtig“, sagte Do. Die Landtagsverwaltung hofft, die Ursachen in den kommenden Tagen zu finden. Am Montag soll das Gerüst wieder abgebaut werden.

Wer für den Schaden aufkommen muss, ist noch offen. „Natürlich wird parallel schon mal geprüft, inwiefern da noch Gewährleistungsansprüche eine Rolle spielen“, sagte Do. Je nachdem, woher das Wasser kommt. Wenn es bauliche Mängel gebe, müsse geprüft werden, wer dafür verantwortlich sei, hieß es auch aus dem für den Hochbau in Niedersachsen zuständigen Finanzministerium.

Umbau kostete 60 Millionen Euro

Der Landtag war zwischen 2014 und 2017 runderneuert worden. Der 1962 eröffnete und unter Denkmalschutz stehende Sitzungssaal des Parlaments wurde komplett umgebaut, die daneben liegende Portikushalle generalsaniert. Die Kosten beliefen sich auf rund 60 Millionen Euro.

Von Marco Seng