Frau Dr. Gromadecki, Sie haben schon lange gute Erfahrungen gemacht mit der Verregnung von Brauchwasser aus der Kläranlage auf sandigen Ackerböden. Das spart Grundwasser und ist deshalb interessant. Aber wie läuft das technisch?

Wir haben als ersten Schritt das große Klärwerk von Steinhof, einem Stadtteil von Braunschweig. Dort wird in einer Großkläranlage das Abwasser vollbiologisch aufbereitet und behandelt. Das behandelte Wasser fließt über eine Gefälleleitung in das Verregnungsgebiet, das sich fast direkt nördlich an die Kläranlage anschließt. Das sind entlang der Bundesstraße 214 knapp 3000 Hektar landwirtschaftlich genutzte Flächen. Wir haben vier große Verregnungspumpwerke, die über ein Verteilernetz das Wasser an Hydranten abgeben. An diese werden die Beregnungsanlagen angeschlossen, die das Wasser weiter verteilen.

Muss das Beregnungsgebiet immer eng an ein Klärwerk angeschlossen sein oder könnte man auch über weite Strecken Flächen mit Brauchwasser beregnen?

Das ist sicherlich eine Frage des Geldes. Der Transport, das Pumpen des Wassers kostet natürlich Geld. Das ist nicht unbegrenzt möglich. Bei uns ist das aus der Historie entstanden. Es gab sandige Böden, auf denen nichts wuchs, und so kam man in den Fünfzigerjahren auf die Idee, auch Abwasser zu nutzen. Das wurde damals zunächst ungereinigt verregnet. Heute überwachen wir das, was auf die Äcker kommt.

Forschungsprojekt läuft

Sie haben eine weitere, vierte Reinigungsstufe für Ihr Klärwerk angedacht, die die Qualität des Abwassers noch verbessern könnte. Warum?

Ja, wir haben zur Zeit ein Forschungsprojekt auf unserer Anlage laufen, das einen weiteren Reinigungsschritt konzipiert. Das geschieht vor allem vor dem Hintergrund, dass nach einer EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung das Wasser hygienisiert werden muss und man sich in Deutschland weitere Gedanken macht, wie man Spurenstoffe wie Medikamentenrückstände, Mikroplastik und Kosmetikarückstände entfernen kann.

Das ist Franziska Gromadecki Franziska Gromadecki leitet seit Oktober 2019 den Abwasserverband Braunschweig mit Sitz in Wendeburg. Sie hat Bauingenieurswesen an der TU Braunschweig studiert und in diesem Fach auch promoviert. Sie hat zuvor in Braunschweig die Abteilung Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft geleitet und einen Lehrauftrag bei der TU Braunschweig.

Ist unser Wasser schon so stark mit solchen Stoffen belastet?

Man kann zumindest einige Stoffe nachweisen, da hat sich die Analytik stark verbessert. Aber entscheidend ist, wie sich diese Spurenstoffe in der Umwelt auswirken. Wird es auf den Böden umgewandelt oder wie wirkt es in Fischen in den Flüssen? Da warne ich aber vor pauschalen Urteilen.

Ist der Gedanke abwegig, etwa für Toilettenspülungen Abwasser aus der Kläranlage zu benutzen anstatt dieses Wasser einfach in die Flüsse zu leiten?

Nein, das ist doch grundsätzlich eine gute Idee. Warum sollte der Gedanke abwegig sein? Es gibt doch auch viele Initiativen für die Toilettenspülung oder für die Waschmaschine Regenwasser zu benutzen. Das gilt auch für Abwasser. Technisch ist so etwas möglich. Aber für eine solche Sache müsste ich ein weiteres Netz aufbauen, eine eigene Infrastruktur schaffen. Das wäre aber in einer Großstadt wie hier in Braunschweig nicht ohne.

Anlage ist einzigartig

Was müssten Sie technisch machen für die angedachte vierte Reinigungsstufe?

Wir müssten zunächst bestimmen, auf welche Spurenstufe es ankommt. Dann müsste man klären, mit welcher Methode man dieser Spurenstoffe Herr wird. Das könnte durch Aktivkohlefilter geschehen oder auch durch Ozonung.

Sie beregnen seit 1959. Das hat mich überrascht. Gibt es ähnliche Projekte in Deutschland?

Nein, das ist annähernd einzigartig in Deutschland. Wir beregnen Flächen, die unsere Mitgliedslandwirte bewirtschaften, um Energiepflanzen wie Mais und Roggen anzubauen. Die werden auf unserer eigenen Biogasanlage verwendet, um damit Gas zu produzieren. Und das Gas wiederum wird in die Stadt transportiert, um in einem Blockheizkraftwerk in Wärme und Strom umgewandelt zu werden. So versorgen wir rund 7000 Haushalte mit Strom und 1500 mit Wärme. Das ist aus unserer Sicht ein geschlossener Kreislauf, der den zusätzlichen Effekt für die Landwirte erhält, dass sie Böden bearbeiten, auf denen sonst wenig geschehen würde.

