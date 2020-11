Herr Pistorius, nach einer Massendemonstration in Berlin steht an diesem Sonnabend auch für Hannover eine Demonstration der sogenannten „Querdenker“ an. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher hat vorgeschlagen, in der Corona-Zeit solche Demonstrationen vorübergehend auszusetzen. Was halten Sie davon?

Ich bin da äußerst skeptisch. Das Demonstrationsrecht ist in unserem Land ein sehr hohes Gut, das man nur unter äußerst engen Voraussetzungen antasten darf. Aber an die Demonstrationsauflagen muss sich jede und jeder halten. Um das einmal klarzustellen: Jeder darf hier seine Meinung sagen. Dabei ist es egal, ob jemand an die Pandemie glaubt oder nicht. Jeder kann auch Verschwörungstheorien anhängen oder mit dem Alu-Hut auf eine Demonstration gehen. Letztlich ist aber entscheidend, dass alle sich an die Auflagen halten. Und das hat der Staat zu kontrollieren und letztlich durchzusetzen.

„Das Gewaltmonopol liegt beim Staat“

Viele Demonstranten haben gegen die Corona-Regeln verstoßen: Die Polizei hat am Mittwoch in Berlin Wasserwerfer eingesetzt. Quelle: imago images/Marius Schwarz

Aber wie sollte der Staat reagieren, wenn Demonstranten sich überhaupt nicht an die Regeln halten - im Gegensatz zum Großteil der Bevölkerung, der Abstand hält und eine Maske trägt, selbst wenn dieses äußerst lästig ist?

Das Abstandsgebot und die Verpflichtung, an bestimmten Orten in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen, sind derzeit - angesichts einer weiterhin grassierenden Pandemie - zulässige Auflagen und leider auch Beschränkungen der persönlichen Freiheit. Das gilt auch für Versammlungen! Wenn das nicht eingehalten wird wie am Mittwoch in Berlin, dann löst die Polizei die Versammlung auf. Jede Frau und jeder Mann darf in Deutschland vom Demonstrationsrecht Gebrauch machen, aber die Regeln zum Schutz der Allgemeinheit aus Gründen des Infektionsschutzes müssen eingehalten werden. Geschieht dies nicht, wird die Polizei einschreiten wie am Mittwoch in Berlin. Und natürlich gilt das auch für entsprechende Versammlungen in Niedersachsen: Wir werden uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen von denjenigen, die diesen Staat vorführen wollen. Das wird nicht passieren!

In Berlin wurde am Mittwoch eine sanfte Beregnung gegen die Demonstranten eingesetzt. Ich kann mich noch gut an Anti-Kernkraftdemonstrationen erinnern, wo man weniger Skrupel hatte und Wasserwerfer die Demonstranten geradezu von der Straße fegten...

Es geht immer um die Verhältnismäßigkeit der Mittel – auch bei der Reaktion auf Demonstrantinnen und Demonstranten, die sich nicht an die Regeln halten. Es waren übrigens auch Kinder darunter, das darf man nicht vergessen. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Ausschließlich beim Staat! Und wer glaubt, Parlamente stürmen zu können auf die ein oder andere Weise, oder wer glaubt, Polizeibarrieren durchbrechen zu können und Polizisten anzugreifen, der muss eben mit den Konsequenzen leben. Der Staat kann auch klare Kante zeigen, wenn er herausgefordert wird.

Von Michael B. Berger