Hannover

Ferienhausbetreiber und Urlauber standen vermutlich schon in den Startlöchern. Doch aus dem von vielen herbeigesehnten Osterurlaub an der Küste, in der Lüneburger Heide oder im Harz wird nichts. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seine norddeutschen Kollegen konnten sich in der Bund-Länder-Runde mit ihrer Idee eines „kontaktlosen Urlaubs“ nicht gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) und Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) durchsetzen.

Veto der Kanzlerin

Die Küstenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollten Osterurlaub im eigenen Bundesland ermöglichen – in Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Wohnmobilen. Hotels waren nicht auf der Liste. Der norddeutsche Vorstoß scheiterte dem Vernehmen nach aber in der Nacht am Veto der Kanzlerin.

Enttäuschung in Harz, Heide und auf Inseln

Die Tourismuswirtschaft zeigte sich enttäuscht. Das Übernachtungsverbot stehe in keinem Verhältnis zum Einfluss der Branche auf die Infektionszahlen. „Das ist ganz schwer nachzuvollziehen“, sagte die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands, Carola Schmidt, am Dienstag. Sie rechnet über Ostern dennoch mit vielen Tagesausflüglern. „Wenn das Wetter schön ist, setzen sich die Leute ins Auto und fahren los.“

Einen regelrechten Ansturm von Tagesausflüglern erwartet man in der Lüneburger Heide zu Ostern. „Unsere Parkplätze werden rappelvoll sein, man muss den Harz-Effekt befürchten“, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Zum Jahresanfang gab es im verschneiten Harz einen Ansturm von Tagestouristen auch aus weiter entfernten Gebieten, auf den Straßen stauten sich die Autos.

Kritik: Tourismusbranche wird ungleich behandelt

Von dem Bruch reagierte mit Unverständnis auf den verlängerten Lockdown - und kündigte weitere Klagen von Hotelbetreibern an. „Das ist für uns niederschmetternd. Wir müssen gegen die massive Ungleichbehandlung der ganzen Branche vorgehen, denn das halbe Land wird nun nach Mallorca fliegen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Auch von den Inseln kommt Kritik: „Es wird ein ganzer Wirtschaftszweig abgekapselt. Nicht nur bei uns auf den Inseln, sondern deutschlandweit. Das werden nicht viele Betriebe überleben“, sagte Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr (parteilos).

Mallorca-Reisen bleiben erlaubt

Mit der Forderung, Mallorca-Reisen zu verbieten, konnte sich Ministerpräsident Weil ebenfalls nicht durchsetzen. Die Bund-Länder-Runde beließ es bei einem Appell an alle Bürger, „auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten“.

Von Marco Seng