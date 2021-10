Hannover

Corona hat als akutes Problem deutlich an Relevanz verloren, die Folgen der Pandemie sind aber immer noch spürbar. Die Niedersachsen machen sich Sorgen über Probleme bei Unterrichtsversorgung und Kinderbetreuung, steigende Mieten sowie höhere Energie- und Spritpreise. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Allensbach-Instituts im Auftrag des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen-Metall.

„Die Grundstimmung der Niedersachsen ist wieder von wachsenden Hoffnungen geprägt“, fasste Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, die Ergebnisse der Studie bei der Vorstellung am Mittwoch zusammen. Gleichwohl gebe es gravierende Probleme. Dazu gehörten auch ein Übermaß an staatlicher Bürokratie, Ärztemangel auf dem Land und Defizite im öffentlichen Nahverkehr.

Mieten sind steigende Belastung

Eine wachsende Zahl der Niedersachsen macht sich demnach Sorgen um bezahlbaren Wohnraum. Jeder Zweite (48 Prozent) empfindet hohe Kosten für Miete oder Eigenheim als drängendstes Problem in der eigenen Region, ähnlich stark wie Probleme beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (48 Prozent) und in der Ärzteversorgung auf dem Land (44 Prozent). Knapp jeder Dritte sieht mittlerweile in den gestiegenen Lebenshaltungskosten eine starke Belastung.

Konkret nach der Einschätzung der Lage auf dem Mietwohnungsmarkt gefragt, halten 53 Prozent der Befragten die Mieten in ihrer Region für zu hoch, ein Drittel bewertet sie als angemessen. Nur vier Prozent sind der Ansicht, die Mieten seien relativ günstig. „Hohe Mieten schwerpunktmäßig in den Ballungsräumen und vor allem steigende Nebenkosten haben sich zwischenzeitlich zu dem maßgeblichen Thema auch in der Landespolitik entwickelt“, sagt Schmidt.

Kaum Interesse an E-Autos

In einem weiteren Themenblock widmet sich die Umfrage der Meinungen zu Klimaschutz und Elektromobilität. Die Hälfte der Befragten macht sich große Sorgen über die Folgen der Erderwärmung und damit einhergehende Klimaveränderungen. Dabei ist die Sorge um das Klima in nahezu allen Altersgruppen ähnlich hoch. Bei den 18 bis 29-Jährigen sind es 53 Prozent und bei den über 60-Jährigen ebenso viel.

Höhere Benzin- und Dieselpreise aus Klimaschutzgründen stoßen trotzdem auf entschiedene Ablehnung: 61 Prozent aller Niedersachsen sind strikt dagegen. Mit Ausnahme der Anhänger der Grünen gilt dies für die Anhänger aller anderen Parteien. Sogar nur jeder Vierte von denen, die sich Sorgen um Klimaschutz machen, wäre bereit, eine Erhöhung der Spritpreise um 25 Cent mitzutragen, 45 % aus dieser Gruppe lehnen dies ab. Die konkrete Bereitschaft, sich bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren ein Elektroauto anzuschaffen, ist mit neun Prozent sogar etwas gesunken im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang 2021.

Schmidt weist darauf hin, dass im Zuge von Corona offenbar auch eine neue Sensibilität der Bürger für die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung entstanden ist. 57 Prozent der Niedersachsen sind demnach der Meinung, dass Ämter und Behörden immer noch nur eingeschränkt funktionsfähig sind. Enorme Wartezeiten für die Ausstellung amtlicher Dokumente wie Passverlängerungen, Heiratsurkunden, der Bearbeitung von Erziehungsgeldanträgen bis zu Baugenehmigungen und monatelangen Wartezeiten bei Fahrzeugzulassungen zeigten Wirkung – „in Gestalt einer massiven Verärgerung über die öffentliche Verwaltung“.

Von Marco Seng