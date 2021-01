Frau Ministerin Reimann, wie würden Sie selbst den Verlauf des ersten Tages der Impfterminvergabe beurteilen, als die Hotline des Landes sofort zusammenbrach? Eine ziemlich große Panne, oder?

Wir hatten einen enormen Ansturm und haben ohne Frage technische Probleme gehabt. Allein 700.000 haben bereits in der ersten Stunde angerufen, im Verlauf des Tages gab es rund 8,9 Millionen Anrufversuche, das Onlineportal war mit 5,9 Millionen Zugriffen in den ersten anderthalb Stunden sehr frequentiert. Über den ganzen Tag verteilt waren es im Durchschnitt 1,4 Millionen Anfragen pro Stunde. Das ist schon extrem.

Aber das war hier doch ein Fehlversuch mit Ansage, Ihr eigenes Haus hat vorhergesagt, dass es zu viele Anrufe geben werde. Hätte man da nicht vorher alles tun müssen, um so einen Fehlstart zu vermeiden und den verständlichen Frust unter den anrufenden Seniorinnen und Senioren zu vermeiden?

Erfahrungen aus anderen Bundesländern haben gezeigt, dass es gerade in den ersten Tagen zu Schwierigkeiten kommt. Es tut mir wirklich leid, dass Anruferinnen und Anrufer nicht durchkamen und dadurch Unannehmlichkeiten hatten. Ich kann aber versichern, dass jede oder jeder Impfberechtigte in den nächsten Wochen einen Termin bekommen wird. Nur nicht innerhalb der nächsten Tage oder den nächsten anderthalb Wochen.

Carola Reimann ist seit November 2017 Sozial- und Gesundheitsministerin in Niedersachsen. Die 53-jährige Rheinländerin hat in Braunschweig studiert, wo sie auch heute noch wohnt. Sie ist Doktorin der Biotechnologie und arbeitete vor ihrer politischen Karriere als Projektleiterin für medizinische Vermarktung. Von 2000 bis 2017 arbeitete Reimann als Bundestagsabgeordnete in Berlin.

Noch mal eins zurück. Hätte man einen solch schlechten Start nicht vermeiden können? Musste man sehenden Auges in ein solches Desaster wandern? Warum wurden die Einladungen nicht zeitlich gestreckt, um den Anrufenden diesen Frust und Ärger zu ersparen?

Alle 500.000 Impfberechtigten, also alle über 80 haben alle das gleiche Recht, einen Impftermin zu bekommen. Wir haben uns jetzt noch einmal alles angeschaut und die fehlerhaften Telefonansagen behoben. Auch die Überlastung des Telefonnetzes hat der Anbieter schon im Verlauf des gestrigen Vormittages behoben. Auch der Fehler mit den zu langen Zeiten, in denen die Autorisierungs-Kurznachrichten eingingen, ist mittlerweile behoben. Wir werden jetzt eine Onlinewarteliste in den nächsten Tagen einrichten. Zudem wird es nur einen Vorschlag geben für einen Termin am Wohnort. Denn es hat für Verwirrung gesorgt, dass Hannover noch zu Beginn der Telefonaktion nicht auf der Liste stand, sodass andere Impfzentren angeboten wurden.

Aber das ist nun gar nicht mehr zu verstehen, warum beim Start der ersten großen Impfaktion ausgerechnet das größte Impfzentrum in der Landeshauptstadt ausgespart wird und greise Hannoveranerinnen und Hannoveraner in den Harz oder in die Heide geschickt werden? Das ist doch eine komplette Fehlplanung ...

Der Eindruck, dass hier jemand geschickt worden ist, ist falsch. Impfzentren außerhalb Hannovers waren ein Vorschlag, den die Anrufenden dann akzeptiert haben. Hannover ist erst im Laufe des Donnerstages mit seinen Impfterminen gelistet worden. Dafür sind die Organisationen vor Ort zuständig. Die Hannoveraner haben erst im Laufe des Tages ihre Termine angegeben.

Nun ist das nicht die einzige Panne, die passiert ist. Es wurden Einladungen doppelt verschickt, es sind Verstorbene angeschrieben worden, Niedersachsen ist bei den Impfquoten ganz hinten im Ländervergleich – alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Wie erklären Sie die Misere?

Wir haben mit 50 Impfzentren ein überaus engmaschiges Netz aufgebaut, Nordrhein-Westfalen, hat mit doppelt so vielen Einwohnern nur 53. Aber dann kamen die hinlänglich bekannten Lieferschwierigkeiten hinzu, die uns bereits zu Beginn erwischten. Wir sind am 4. Januar gestartet und haben dann sehr schnell aufgeholt. Im bundesweiten Vergleich haben wir oft eine der höchsten Impfleistungen pro Tag...

Aber dann müsste die Quote, die seit Wochen hinten liegt, doch nach oben schnellen...

Sie geht ja auch nach oben und verändert sich. Hinzu kommt auch unsere ganz bewusste Strategie, die darauf abzielt, zuerst die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime zu schützen. Zudem stellen wir die zweite Impfung zurück, die für den vollständigen Impfschutz unabdingbar ist, während andere Bundesländer einfach eine Wette auf die Zukunft abschließen und alles verimpfen, was sie bekommen – ein sehr riskantes Vorgehen. Schleswig-Holstein etwa nimmt nicht eine 21-Tage-Spanne zwischen den Impfungen, sondern geht mit 35 Tagen an die Grenze.

Kann man so mit den Zahlen spielen? Heißt es nicht, eine Zweitimpfung sei innerhalb von 21 Tagen geboten...

Wir haben einen gewissen Spielraum bei den zugelassenen Impfstoffen. Wenn ein Erstgeimpfter krank wird, kann man die Zweitimmunisierung etwas herausschieben und trotzdem im vorgeschriebenen Zeitraum bleiben. Nur mit der zweiten Impfung ist man immun. Das ist unser Ziel: Nicht gut in irgendwelchen Quoten zu sein, sondern möglichst viele Menschen vollständig geschützt zu haben.

Sie hatten noch Anfang des Jahres erklärt, bis zum Ende dieses Monats alle Altenheimbewohnerinnen und Bewohner zu impfen. Wie weit verschiebt sich wegen der fehlenden Arznei diese Impfung?

Das wird sich wohl bis in den Februar hineinziehen. Wenn es zum Beispiel Infektionen in den Heimen geben sollte und man deshalb nicht vor Ort impfen kann, dauert es länger.

Wann werden alle mehr als 80-Jährigen in Niedersachsen durchgeimpft sein?

Das lässt sich wegen Lieferverzögerungen der Impfstoffe nicht sagen...

Ist die bisherige Impfpolitik nicht ein ganzes Desaster? Muss man da der Bevölkerung nicht sagen: Sorry, wir haben Euch zu viel versprochen?

Es ist ein Riesenärgernis, dass sich die Impfstoffproduzenten nicht an ihre Zusagen halten und die zugesicherten Mengen liefern. Deshalb gibt es am Montag auch einen Impfgipfel mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Dort wird versucht, das Problem anzugehen und aufzulösen. Impfstoffherstellung ist eine höchst komplexe Angelegenheit. Aber es gibt ja Leute, die das können. Es gibt Hersteller, die jetzt noch keinen Corona-Impfstoff produzieren können, etwa Sanofi-Aventis. Die können mit ihrer Produktionskapazität in Frankfurt-Hoechst die Firma Pfizer-Biontech unterstützen, die schon einen Impfstoff zugelassen hat.

Zerschlagen scheint sich auch die Hoffnung, dass die Zulassung des Impfstoffes von AstraZeneca den Durchbruch bei den Impfungen bringt. Doch voraussichtlich wird dieser Impfstoff nur für unter 65-Jährige zugelassen. Was heißt das für die Impfstrategie?

Dann müssen wir unsere Prioritäten ändern. Bislang sollten zuerst die Hochbetagten, dann die 70-Jährigen geimpft werden. Sollte das wegen eines Ausfalls von AstraZeneca für diese Gruppen nicht klappen, würde ich im Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister am Wochenende vorschlagen, damit vorrangig Beschäftigte des Gesundheitswesens zu impfen.

